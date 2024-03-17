Соломчук озвучил условие, при котором Черное море станет безопасным — подробности

Член Верховной Рады и представитель Комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук. Фото: ВРУ

ВСУ ведут борьбу с врагом не только на суше, но и на воде. Именно от успехов в Черном море зависит экспорт украинской продукции на мировые рынки, что в свою очередь отражается и на экономике страны. Чтобы добиться полной безопасности в зерновом коридоре, нужно уничтожить российский флот.



Об этом в эфире телемарафона заявил член Верховной Рады и представитель Комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.



"Безопасность в Черном море — это утопленный Черноморский флот. Мы очень благодарны нашим военным за утопленные корабли" , — заявил чиновник.



По его словам, увеличение экспорта продукции по Черному морю существенно разгрузит западную границу Украины. Соломчук прогнозирует, что морским направлением будут экспортироваться сельскохозяйственные культуры.

"На морском направлении на 1-1,5 млн тонн увеличится экспорт пшеницы, кукурузы и других культур. Западной границей будет экспортироваться органическая продукция", — сказал Дмитрий Соломчук.



Напомним, очередной караван судов загружается зерном и другой продукцией в портах Большой Одессы. На сегодня, 17 марта, в акватории Черного моря находится почти полсотни кораблей. Пока известно, что в порту Одессы стоят 20 судов, еще 19 — в Черноморске, и 9 — в Южном. Кроме того, еще 4 судна уже загрузились и направляются на выход из портов.



Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.