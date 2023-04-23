Годовщина попадания российской ракеты в ЖК "Тирас"

Сгоревшая машина возле ЖК "Тирас". Фото: Одесский горсовет

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

23 апреля навсегда войдет в историю Одессы как еще одна траурная дата. Именно в этот день в страстную субботу накануне светлой Пасхи город в очередной раз подвергся обстрелам со стороны России. Одна из ракет попала в жилой дом и унесла жизни восьми человек, в том числе и трехмесячного ребенка.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, каким было 23 апреля 2022 года и на каком этапе следствие сейчас.

Читайте также:

Попадание в жилой дом

Суббота — с самого утра большинство, оставшихся в городе одесситов готовилось к Пасхе. В 13:20 раздался сигнал тревоги. Следует отметить, что за два месяца войны мало кто бегал в бомбоубежища — надеялись на авось. Вот и на этот раз многие продолжили заниматься своими делами. Через десять минут раздался сильный взрыв — город замер. Буквально сразу начали звучать сирены машин спасателей, направляющиеся в сторону Таирова. Следом поехали "скорые". В телеграммах каналах появились первые сообщения — ракета попала в жилой дом. Все бросились обзванивать родных и знакомых, но дозвонились не всем.

Через несколько минут в городе все знали, что ракета попала в ЖК "Тирас" — сарафанное радио, что сообщило есть погибшие и раненые, на место никого не пускают. Позже начали появляться видео с регистраторов и камер видеонаблюдения из соседних домов. На кадрах было видно — все произошло за считанные секунды, люди даже не поняли, что это было, и на некоторое время все просто замерли, а потом началась паника — одесситы разбегались кто куда, главное, подальше от эпицентра взрыва.

Спасатели за считанные минуты были на месте, они сразу начали тушить пожар и эвакуировать людей, которые оставались в квартирах уже полуразрушенного дома. В результате попадания ракеты были повреждены две секции ЖК, разрушены более 400 кв.м опорных конструкций на четырех этажах, 30 квартир уничтожены полностью, еще 62 получили разрушения разной степени.

Горит жилой дом после попадания ракеты. Фото: Одесский горсовет

Следствие попадания в жилой дом ракеты. Фото: Одесский горсовет

Неоценимая потеря

Не обошлось без пострадавших — 86 человек пришлось в экстренном порядке эвакуировать, 18 из них были травмированы — 10 человек оказались в больнице с осколочными ранениями и ранениями в результате разбитого стекла. Двое травмировались, потому что выпрыгивали из своих квартир.

Эвакуируют людей из пострадавшего дома. Фото: ГСЧС

Российская ракета унесла жизни восьми жителей "Тираса". Среди них и Валерия Глодан вместе с трехмесячной дочерью и мамой. Муж Валерий по стечению обстоятельств в этот момент не был дома, вышел купить паску к празднику — он выжил, но потерял всю семью.

Погибшие в результате ракетного удара. Фото: facebook Юрий Глодан

Валерия родом из Херсона, училась журналистике в Одессе, работала пиарщицей в ряде компаний. Ее подруга Евгения написала на странице Facebook, что Валерия часто упоминала Херсон.

Пост в Facebook подруги Валерии Глодан. Фото: facebook Jane Shvits

В августе 2019 года Валерия Глодан вышла замуж. В январе 2022 года у пары родилась дочь, ее назвали Кирой. 5 февраля она написала в инстаграмме: "Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья".

Пост Валерии Глодан в сети instagram

С семьей Глодан пришла попрощаться вся Одесса в Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм города, в день похорон выстроилась огромная очередь.

Кроме семьи Глодан, во время удара также погибла 28-летняя чемпионка Одессы по бодибилдингу Людмила Чернецкая и ее муж Богдан. Удар ракеты пришелся прямо по их квартире на четвертом этаже. Пара только расписалась, и они ждали ребенка. Об этом сообщила сестра Богдана Яна.

Пост zlova.yana в сети instagram

Запуск ракеты был осуществлен из самолета стратегической авиации ТУ-95 с территории России из акватории Каспийского моря. 23 апреля 2022 года по Одессе было выпущено семь ракет. Одна из них попала в ЖК "Тирас", а еще одна — на территорию одного из кладбищ города. Были разрушены памятники и ограды. Ранение получила женщина 1957 года рождения. Ее в тяжелом состоянии со рваными ранами и контузией доставили в больницу.

Результат попадания российской ракеты в кладбище. Фото: Одесский горсовет

Разрушенные могилы на кладбище. Фото: Одесский горсовет

Результаты следствия

В октябре прошлого года в прокуратуре Одесской области заявили, что установлены лица из командиров военных подразделений России, которые давали приказы о пуске ракет в жилой дом. Кроме этого, завершена экспертиза по взрывчатым веществам, которые были собраны в "Тирасе".

Также прокуроры намерены доказать в международном суде, что Россия целенаправленно уничтожала гражданские объекты в Одессе и области. Правоохранители объединили все дела по обстрелу, начиная от "Тираса" и заканчивая Сергеевкой, в одно дело. Во всех остальных эпизодах все еще продолжаются экспертизы взрывчатых веществ. Они находятся на завершающем этапе.

"По завершению военной экспертизы мы получим данные — каким способом принимаются решения и отдаются приказы со стороны подразделений РФ, которые производили обстрел нашей территории. Это поможет определить, с какой позиции велся огонь, и траекторию ракет", — отметили в прокуратуре области.

Все полученные данные будут собраны в один общий пакет, который предоставят в международный суд. Прокуратура планирует доказать, что попадание ракет было не ошибкой наведения, а систематическим и целенаправленным уничтожением гражданских объектов.

Восстановление дома

Буквально через месяц после попадания российской ракеты строители начали ремонтные работы секции в ЖК "Тирас". Понадобился почти год, чтобы восстановить то, что было уничтожено в считанные секунды. Только в конце марта все работы были завершены. Жильцам от руководства города вручили сертификаты на покупку необходимой техники.

Отремонтированный после попадания ракеты "Тирас". Фото: Юлии Браславской Новини.LIVE

Как выглядит ЖК "Тирас" после ремонта Фото: Юлии Браславской Новини.LIVE

Дом починили, ремонт сделали, а вот жизнь восьми человек, к сожалению, уже не вернуть. Маленькая Кира Глодан так и не встретила своей первой Пасхи, ей не суждено было увидеть, в каком прекрасном городе она родилась. Впрочем, как и ребенку Людмилы Чернецкой, который так и не родился. Хочется верить, что те, кто пускал ракеты по ЖК, понесут наказание за безвинно убитых людей. Ну, а одесситам остается только помнить о тех, кто так и не дожил до нашей победы.