Международная комиссия оценит состояние дельфинов в Черном море

Дельфины в море. Фото: Ілюстроване/Иллюстрированное/slovoidilo

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Больше всего опасений сегодня вызывает ситуация с дельфинами в Черном море. Ведь их популяция в результате загрязнения мазутом может резко сократится. В свою очередь специалисты уверяют — уже сейчас ведется работа в рамках международного проекта по спасению млекопитающих.

Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. директора "Научного центра экологии моря" Виктор Коморин.

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Состояние дельфинов

Еще в 2024 году комиссия АКОБАМС, которая занимается защитой млекопитающих, разработала проект после военного плана охраны китообразных. Он предусматривает определенные пункты по спасению черноморских дельфинов. Таким образом, вопросом о состоянии млекопитающих, а также увеличением их количества будут заниматься все причерноморские страны. Если же говорить о ситуации с мазутом, то, по мнению специалистов, волноваться не из-за чего.

"Мазут дрейфует в соответствии с синоптической ситуацией, и дельфины, как правило, обходят эти места. Они не будут лезть специально там, где этот нефтепродукт есть", — говорит и.о. директора "Научного центра экологии моря" Виктор Коморин.

Долгосрочные прогнозы

Сейчас специалисты не могут увидеть пятна мазута со спутников, поскольку те оседают на дно. Поэтому сейчас создается группа экспертов-модельеров, которые сделают долгосрочные прогнозы и смогут сказать сколько именно нефтепродукта зашло в северо-западную часть Черного моря, что опустилось, а что пошло на побережье и как это повлияет на экосистему.

Напомним, недавно мы писали о мазуте на побережье Одесской области. А также о ближайших перспективах экологической катастрофы Черного моря.