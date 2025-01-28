Новые участки загрязнения мазутом в Одесской области

Мазут на побережье Черного моря. Фото: Суспільне Крим

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Новый выброс российского мазута обнаружили работники Национального природного парка "Тузловские лиманы". При обследовании песчаной пересыпи возле западной части лиманов Джантшейский и Сасык, недалеко от Дунайского биосферного заповедника, найдено загрязняющее вещество, это уже второй случай за неделю.

Об этом в своем фейсбуке сообщил эколог Иван Русев.

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Масштабы загрязнения

Фракции мазута расположены на расстоянии от 30 до 50 метров от уреза морской воды. Протяженность самого большого выброса — не менее одного километра, а его ширина — около одного метра. Площадь всей загрязненной зоны достигает 200 м. Экологи отмечают, что последствия выброса опасных веществ на побережье вовремя не ликвидируются. Более того до сих пор еще не создан алгоритм как действовать в подобных ситуациях. Кроме этого, нет плана сбора и утилизации мазута.

"Уже пошли 5 сутки, как мы обнаружили мазут на песчаной пересыпи на разных участках и официально проинформировали общество и органы власти, но нет ни четкого плана действий по мониторингу, сбору и утилизации мазута, ни никаких практических действий — мазут до сих пор лежит на тех местах, о которых руководитель НПП "Тузловские лиманы" Ирина Вихристюк проинформировала экологическую инспекцию еще 24.01.2025 года", — пишет эколог Иван Русев.

Мазут на побережье Одесской области. Фото: Иван Русев

В национальном парке в Одесской области вновь нашли мазут. Фото: Иван Русев

Напомним, что из-за загрязнения Черного моря российским мазутом погибли десятки тысяч птиц и большое количество дельфинов. Кроме того, эколог Владислав Балинский обнаружил, что остатки нефтепродукта до сих пор являются опасными.