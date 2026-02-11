Теневой флот России и риски для судовладельцев

Судно, которое задержали США. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В международных водах растет давление на суда, которые перевозят российские нефтепродукты. Береговая охрана США недавно перехватила корабль, выполнявший рейс в составе так называемого теневого флота РФ. Подобные инциденты становятся регулярными и меняют правила игры на море. Судовладельцы и экипажи все чаще сталкиваются с финансовыми и правовыми рисками.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Теневой флот РФ

По словам спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, понятие "теневой флот" скорее условное. Большинство таких судов имеют вполне легальных владельцев, часто зарегистрированных в Европе, ходят под официальными флагами и имеют страховку. Это не безымянные корабли, работающие в закрытых или оккупированных водах, где Россия годами игнорировала любые правила, что привело к экологическим последствиям, в частности разливам мазута.

Несмотря на то, что объемы перевозки российской нефти остаются высокими, суда все чаще становятся объектом длительного преследования и задержек в международных водах. Это повышает риски для владельцев и экипажей и заставляет использовать суда как плавучие склады, что значительно увеличивает расходы. В частности, в северной части Атлантического океана американские войска задержали танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой. Судно оказалось в эпицентре длительной погони, после чего было перехвачено представителями США. По предварительным данным, задержание произошло на фоне международного напряжения и санкционных ограничений, касающихся перевозок топлива российскими и венесуэльскими структурами.

"Три недели преследовать судно, чтобы его задержать — это показатель политической воли. Количество таких кейсов растет, и это заставляет Россию использовать суда как плавучие склады", — отметил спикер.

Отдельная проблема — десятки и даже сотни танкеров, которые уже не могут разгрузить российскую нефть. Часть покупателей отказывается от грузов, и суда вынуждены работать как плавучие склады. Это резко повышает расходы для владельцев и делает сотрудничество с российской стороной все менее выгодным.

"Эти ограничения и задержки судов показывают, что риски для владельцев и экипажей растут, а сотрудничество с российской стороной становится все сложнее", — отметил Дмитрий Плетенчук.

