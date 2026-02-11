Тіньовий флот Росії та ризики для судновласників

Судно, яке затримали США. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У міжнародних водах зростає тиск на судна, які перевозять російські нафтопродукти. Берегова охорона США нещодавно перехопила корабель, що виконував рейс у складі так званого тіньового флоту РФ. Подібні інциденти стають регулярними і змінюють правила гри на морі. Судновласники та екіпажі дедалі частіше стикаються з фінансовими й правовими ризиками.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Тіньовий флот РФ

За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, поняття "тіньовий флот" радше умовне. Більшість таких суден мають цілком легальних власників, часто зареєстрованих у Європі, ходять під офіційними прапорами та мають страхування. Це не безіменні кораблі, які працюють у закритих або окупованих водах, де Росія роками ігнорувала будь-які правила, що призвело до екологічних наслідків, зокрема розливів мазуту.

Попри те, що обсяги перевезення російської нафти залишаються високими, судна дедалі частіше стають об’єктом тривалого переслідування та затримок у міжнародних водах. Це підвищує ризики для власників і екіпажів і змушує використовувати судна як плавучі склади, що значно збільшує витрати. Зокрема у північній частині Атлантичного океану американські війська затримали танкер під російським прапором, що пов’язаний із Венесуелою. Судно опинилося в епіцентрі тривалої погоні, після чого було перехоплено представниками США. За попередніми даними, затримання відбулося на тлі міжнародного напруження та санкційних обмежень, що стосуються перевезень палива російськими та венесуельськими структурами.

"Три тижні переслідувати судно, щоб його затримати — це показник політичної волі. Кількість таких кейсів росте, і це змушує Росію використовувати судна як плавучі склади", — зазначив речник.

Окрема проблема — десятки й навіть сотні танкерів, які вже не можуть розвантажити російську нафту. Частина покупців відмовляється від вантажів, і судна змушені працювати як плавучі склади. Це різко підвищує витрати для власників і робить співпрацю з російською стороною дедалі менш вигідною.

"Ці обмеження та затримки суден показують, що ризики для власників і екіпажів зростають, а співпраця з російською стороною стає дедалі складнішою", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ зменшила кількість використання суден для атак. Зокрема у море дедалі ідше виходять субмарини. В окупантів проблеми з ремонтом кораблів.

Також ми писали, що РФ майже не використовує порти в Криму. Наразі там перебувають лише не боєздатні судна. Адже цінні кораблі там стають легкою мішенню.