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Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 13 сентября

13 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 13 сентября
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 13 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • Николаевская дорога — ремонт дождеприемников;
  • ул. Ак. Филатова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Космонавтов — чистка коллекторов;
  • Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним - это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

На сегодня, 13 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Отметим, речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.

В Одессе планируют сделать онлайн регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.

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