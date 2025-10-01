Видео
Главная Одесса День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 19:47
День защитника 2025: как изменился праздник во время полномасштабной войны
Военный на задании. Фото: Новини.LIVE

День защитника Украины — это не просто дата в календаре, а символ новой национальной традиции, коренным образом отличающейся от советских нарративов. Если 23 февраля десятилетиями навязывали как "праздник мужчин", то теперь украинцы имеют свой — со своим пантеоном героев, как живых, так и погибших. Как меняется смысл этого дня, почему он не должен превращаться в формальность и какие вызовы стоят перед армией этой осенью?

Журналисты Новини.LIVE пообщались на эту тему с представителем Военно-Морских Сил Украины Дмитрием Плетенчуком.

Читайте также:

Новый смысл праздника

Важно отделять советскую пропаганду от настоящей сути нынешнего Дня защитника. Ведь во времена СССР праздник 23 февраля был инструментом идеологии, а не реальным чествованием военных. Тогда он подавался как массовая кампания, формировавшая миф о "защитниках родины", хотя настоящая история нередко замалчивалась. Украинский День защитника — это другое явление, потому что он укоренен в собственной традиции, в собственных героях и в собственной борьбе. Именно поэтому эта дата приобретает для общества особый смысл.

"В советское время это была пропаганда, которая начинала работать с детского сада. Это праздники защитников, 23 февраля и так далее. Сейчас мы имеем свой праздник, мы имеем свой пантеон героев, к сожалению, многие из них погибли. Но слава Богу, что у нас есть живые герои. И это их праздник. Это не праздник мальчиков и девочек", — подчеркивает представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук
Спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук о новом смысле праздника. Фото: Новини.LIVE

День защитника — это больше, чем государственное событие. Это напоминание о настоящей цене свободы. И когда страна чтит своих бойцов, она фактически признает: без их подвига не было бы настоящего. В то же время это способ держать единство в обществе, которое так нужно в военное время.

"Для меня лично все праздники будут после войны, конечно. Нам, военным, приятно, что нас уважают на государственном уровне. Это важно, потому что мотивирует. Извините, но на 12-й год войны, когда твои силы надо как-то поддерживать, это имеет значение. Потому что общество и государство, которые уважают своих защитников,  это мотивация, которая движет вперед и вдохновляет следующие поколения", — отмечает представитель Военно-Морских Сил Украины.

Військовий йде зі зброєю
Украинский военный с оружием. Фото: Новини.LIVE

Вспоминать героев нужно не только в праздничные дни. Ведь для тех, кто сейчас на передовой, война продолжается каждый час, без выходных и пауз. Их жертва измеряется временем, здоровьем и жизнью, и забывать об этом — опасно для самого государства. Поэтому уважение и благодарность должны звучать постоянно, а не несколько раз в год.

Осенний сезон войны

Параллельно с символикой праздника армия должна готовиться к суровым реалиям. Осенний период приносит свои вызовы - от погодных условий до обеспечения личного состава. Холод, грязь и дожди меняют тактику действий и требуют дополнительной выносливости от бойцов. Но, как объясняют в армии, подготовка к этим условиям происходит заранее. Это сложная работа, включающая логистику, планирование и модернизацию снаряжения.

"Армия готовится к сезону не во время сезона. Это все просчитывается заранее: бюджет, закупки, изменение тактики, другой камуфляж, другие действия. У нас уже есть многолетний опыт, поэтому это для нас рутина", — объясняет Плетенчук.

Українські військові в окопі
Украинские военные в окопе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на это, главным ресурсом остаются люди. И именно этого ресурса всегда не хватает больше всего. Каждый боец имеет свою ценность, ведь на фронте он приобретает уникальный опыт, который нельзя заменить мгновенно.

"Людей не хватает. Это самый ценный и самый сложный ресурс, потому что это подготовка, это опыт, за который заплачено кровью. Новички тоже платят высокую цену. Поэтому это ресурс, которого всегда будет мало", — отмечает эксперт.

Українські військові під час бойового завдання
Украинские военные во время боевого задания. Фото: Новини.LIVE

Материальная база, также расходуется очень быстро. Однако украинские военные уже научились максимально эффективно использовать то, что поступает. Это результат многолетнего опыта войны, когда рациональность стала не просто требованием, а условием выживания.

Международная поддержка

Международная поддержка для Украины сегодня — это не только поставки техники или финансовая помощь, но и системное, постоянное взаимодействие, которое укрепляет обороноспособность и повышает профессиональный уровень личного состава. Партнерство строится годами и требует постоянных контактов, учений и обмена опытом.

"Наше взаимодействие с партнерами постоянное. Несмотря на любые события в мире, политические колебания, тем не менее, у нас есть ближайшие партнеры, это наши соседи, это страны Европы, это наши основные партнеры, с которыми мы поддерживаем на нашем уровне сотрудничество", — отмечает спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Українські військові під час навчання
Украинские военные во время учений. Фото: Генштаба ВСУ

Подготовка личного состава за рубежом стала регулярно повторяющейся практикой, которая дает ощутимый профессиональный эффект. Украинские моряки и морпехи участвуют в многонациональных учениях, где отрабатывают совместные сценарии и подтверждают свой уровень подготовки. Это не только заключается в освоении новых тактик, но и в повышении стандартизированных навыков взаимодействия с партнерами НАТО. По словам спикера, результаты таких учений уже заметны в подразделениях.

"Недавно наши представители вернулись с международных учений НАТО, дроновых, где они показали на самом деле высокий уровень. И да, наши партнеры заинтересованы в нас так же, как мы в них. И надо понимать, что мы не находимся в состоянии просителей. Мы страна, за которой сейчас стоит вся Европа...", — говорит представитель Военно-Морских Сил Украины.

Українці на навчання в США
Украинцы на учениях в США. Фото: Центр международной безопасности и партнерства

Учебные программы помогают формировать сеть связей и стандартов, которые остаются с военными после их возвращения домой. Параллельно это служит сигналом для врага — украинские подразделения постоянно повышают свой уровень и готовность. Именно такая комбинация знаний и практики делает сотрудничество взаимовыгодным.

Подготовка к борьбе

В войне, где технологии и тактика быстро эволюционируют, важно не только создать оружие, но и научиться эффективно его применять. Именно это преимущество Плетенчук называет критическим: кто лучше интегрирует технологию в тактическую схему — тот получает преимущество. Украинские решения, особенно в применении дронов и беспилотных платформ, уже заставили противника реагировать и адаптироваться. Это естественный цикл, где инициатива порождает подражание.

"Враг всегда пытается копировать наш успешный опыт, наши решения технологические, тактические. Потому что сделать оружие — это одно, применить и правильно  это другое. И учесть и особенности, и наличие вообще. Поэтому в этом, конечно, враг учится", — говорит эксперт.

Український FPV-дрон
Украинский FPV-дрон. Фото: armyinform

Копирование указывает на то, что Украина находится впереди в ряде направлений, но одновременно ставит задачу постоянного совершенствования. Чтобы сохранить преимущество, нужны быстрые циклы обучения, обновление тактик и оперативная передача знаний между подразделениями. Международные партнеры здесь также играют роль катализатора — они помогают формализовать и масштабировать успешные подходы. В военной практике это означает: кто учится первым, тот выигрывает больше времени и территорий.

Крымский мост

Вопрос инфраструктурных целей, таких как Крымский мост, Плетенчук комментирует осторожно, но с пониманием их стратегического и символического значения. Для России это — не только узел логистики, но и имперский символ, поэтому его судьба имеет как военное, так и политическое значение. Именно поэтому противник вкладывает значительные ресурсы в его защиту, но и эта защита не делает сооружение неуязвимым. История показывает, что стратегические объекты не всегда остаются стабильно под контролем оккупанта.

"Этот мост уже был трижды поражен. И, в частности, к этому приобщались военные спецслужбы. Поэтому, конечно, россияне пытаются максимально усложнить нам выполнение наших задач", — отметил представитель Военно-Морских Сил Украины.

Кримський міст росіяни хочуть захистити за допомогою "їжаків"
Крымский мост россияне хотят защитить с помощью "ежей". Фото: REUTERS

Россия пытается усилить оборону различными средствами - от ПВО до сенсорных систем — но даже самые сложные укрепления имеют уязвимые места. Для украинской стороны важно держать баланс между тактическими действиями и политической ответственностью. Поэтому каждая операция против таких целей тщательно взвешивается. Ведь Крым для России имеет и тактическое, и символическое значение — это центральный пункт их нарративной и военной стратегии. В то же время история конфликтов показывает: то, что кажется "приращенным" территориально, может стать бременем для оккупанта. Международная поддержка в этом процессе является ключевой — она усиливает как военную, так и политическую способность страны.

Украинская армия

Европа после Второй мировой жила в парадигме мира — локальные конфликты случались, но они не достигали масштаба противостояния регулярных армий с полноценным государственным ресурсом. Балканские войны и другие горячие точки оставались изолированными от общеевропейской архитектуры безопасности, поэтому общая инерция мира формировала другие ожидания от оборонных структур. Именно поэтому полномасштабное вторжение изменило представление о том, что такое современная война и насколько долгосрочно нужно вкладывать в оборону. Для Украины эта война стала экзаменом на способность быстро трансформировать доктрину, мобилизовать ресурсы и создать новые стандарты боевого мастерства.

"Европа живет в парадигме мира после окончания Второй мировой войны. Там были локальные конфликты, мы все о них знаем. Балканы, еще что-то тому подобное. Но все равно это не тот уровень конфликта. Это не противостояние двух регулярных армий, где есть ресурс, за которым стоит государство, и уровень совсем другой", — констатирует спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Військові у лісі розмовляють
Военные в лесу разговаривают. Фото: Новини.LIVE

Украинская армия сейчас имеет уникальный, массовый и современный боевой опыт, который трудно сравнивать с большинством армий мира. Это — результат длительных боевых действий, постоянной ротации, интенсивного обучения и практического применения тактик в реальных операциях. Хотя некоторые государства, в частности Соединенные Штаты и отдельные европейские контингенты тоже имеют значительный боевой опыт, масштаб и характер современного украинского опыта — исключительные. Этот опыт формирует не только навыки, но и устойчивость, адаптивность и умение действовать в условиях высокой неопределенности.

Пожелания военным

Для Украины победа - это не просто восстановление контроля над территориями, а гарантия безопасности следующим поколениям. Плетенчук отмечает: риторика, которая сводит украинскую идентичность только к "антироссийской" позиции, упрощает сложность цели; настоящая цель — уничтожить способность агрессора угрожать снова. Это означает не искать мести или излишней экспансии, а устранить технические и логистические возможности, которые позволяют повторять агрессию. Только тогда дети украинцев смогут вырасти в безопасной среде, не готовясь становиться к оружию.

"Для Украины победа — это, в первую очередь. Для нас единственный вариант действительно как-то гарантированно получить безопасность — это уничтожить Российскую Федерацию. Хотя бы в том ее виде, как она сейчас существует. Чтобы они не имели уже тех возможностей, чисто технически, с очередной напасть на нашу страну", — говорит представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук
Представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук о пожеланиях военным. Фото: Новини.LIVEE

Пожелания Плетенчука содержат и персональную ноту: поколение, которое сегодня защищает страну, должно жить, а не только отдавать жизнь за будущее других. И эта простая, но глубокая мысль — необходимый ориентир для всех политических и военных решений в ближайшие годы. Задача государства — создать условия, где мир и развитие станут реальностью для нынешних и последующих поколений.

Ранее мы писали, что враг обстреливает Украину с кораблей в Черном море. А также о том, как ВСУ атакуют врага с воздуха.

