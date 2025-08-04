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Главная Одесса Крым под атакой — противовоздушная оборона РФ остается целью ВСУ

Крым под атакой — противовоздушная оборона РФ остается целью ВСУ

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 12:42
Атаки на Крым — ВСУ уничтожают ПВО оккупированного полуострова, каким образом
Системы ПВО в Крыму. Фото иллюстративное: Укринформ

ВСУ продолжают осуществлять сокрушительные атаки на российские системы ПВО в Крыму. Однако после каждой из них враг пытается быстро восстановить поврежденные объекты и системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил пспикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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ПВО в Крыму

Плотность ПВО в Крыму значительно выше, чем на территории России. Большая часть систем противовоздушной обороны сконцентрирована вокруг моста через Керченский залив, поскольку он является одним из главных стратегически важных объектов, которые РФ пытается защитить.

"Они пытаются поддерживать такую плотность потому что для них очень важно сохранить Крымский мост по многим причинам. Как по пропагандистским, так и по тактически-стратегическим. Такая же ситуация с Новороссийском. Это единственная локация, где они могут находиться в относительной безопасности",— говорит спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что после каждого попадания ВСУ противник любой ценой пытается как можно быстрее восстановить утраченные установки и оборудование.

Напомним, недавно мы писали о том, что враг снова вывел свои опасные корабли в Черное море. А также об одесском радиорынке после попадания дрона.

Одесса Крым Новости Одессы ПВО война в Украине Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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