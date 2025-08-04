Атаки на Крым — ВСУ уничтожают ПВО оккупированного полуострова, каким образом

Системы ПВО в Крыму. Фото иллюстративное: Укринформ

ВСУ продолжают осуществлять сокрушительные атаки на российские системы ПВО в Крыму. Однако после каждой из них враг пытается быстро восстановить поврежденные объекты и системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил пспикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

Реклама

Читайте также:

ПВО в Крыму

Плотность ПВО в Крыму значительно выше, чем на территории России. Большая часть систем противовоздушной обороны сконцентрирована вокруг моста через Керченский залив, поскольку он является одним из главных стратегически важных объектов, которые РФ пытается защитить.

"Они пытаются поддерживать такую плотность потому что для них очень важно сохранить Крымский мост по многим причинам. Как по пропагандистским, так и по тактически-стратегическим. Такая же ситуация с Новороссийском. Это единственная локация, где они могут находиться в относительной безопасности",— говорит спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что после каждого попадания ВСУ противник любой ценой пытается как можно быстрее восстановить утраченные установки и оборудование.

Напомним, недавно мы писали о том, что враг снова вывел свои опасные корабли в Черное море. А также об одесском радиорынке после попадания дрона.