Атака на Одессу дронами шахед 4 августа — фоторепортаж

Как выглядит одесский радиорынок после попадания шахеда — фото
В результате ночной атаки дронами типа "Shaheed-136" на Одессу сильно пострадали объекты гражданской инфраструктуры, в частности бизнес и жилая застройка. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Атака на Одессу
В результате атаки в ночь на 4 августа возник пожар на радиорынке в Одессе. Огнем было повреждено 50 торговых павильонов, 8 из них — разрушены до основания.
Возгорание ликвидировали спасатели ГСЧС и добровольцы. Сейчас предприниматели только подсчитывают убытки, нанесенные вражеским обстрелом. А они, очевидно, немалые.
В некоторых павильонах полностью отсутствует остекление. Кроме того, взрывными волнами выбило двери, были повреждены потолки и стены торговых заведений.
Прокуратура открыла дело
Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия. Одесская областная прокуратура открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Кроме того, ночной атакой врага повреждены два жилых дома и муниципальный театр им. Салика. Добавим, в результате атаки пострадала и Одесская область. Во время обстрела было разрушено 2 сооружения, 2 склада и частный дом. Также повреждения получили 6 легковых авто.
Напомним, недавно мы писали о ночной атаке на Одессу. А также о взрывах, которые были слышны в нашем городе.
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