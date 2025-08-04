Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса отключений и когда восстановят электричество

Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 4 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Родниковая, 1-17,
- Зеленая Балка, 58, 73, 114;
- Иванова Игоря, 2,
- Камышева, 5, 5/7Б;
- Крутоярская, 8, 21,28,39.
Работы до 17:00.
- Пшеничная, 1-14;
- Радостная, 1-30,
- Рихтера Святослава, 9-31А,
- Славянская, 2/1,4,9,14,17а;
- Солнечная, 7,
- Сурикова, 40,
- Сухолиманская, 3/33, 4а, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39-51;
- Зеленая горка, 28,
- пл. Б. Деревянко, 3,
- переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8,14;
- переулок Каберне, 1/3,4,
- переулок Машиностроительный, 1а-16,
- переулок Свободы, 47в,
- переулок Технический, 4-15,
- просп. Свободы, 1-80/5б.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Аэродромная, 1,
- Академическая, 5а,
- Аметова Решата, 13, 15;
- Ангарская, 1-9, 36,37;
- Аркаса, 47-164,
- Бахчева, 1-36б,
- Братская, 1-14,
- Вадатурского А., 79-131,
- Героев Змеиного, 48-153,
- Горизонтальная, 1-19А, 49, 49а, 50;
- Городня, 101,
- Гранатная, 1-16б,
- Дальницкое, 3-63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139, 149, 159;
- Довженко, 7-10а,
- Дунайская, 1-36,
- Зерновая, 1-30,
- Злаковая, 1-31/корп.2,
- Зоопарковая, 1-21,
- Измаильская, 1-25,
- Курганная, 1-20,
- Лещенко Петра, 2-107,
- Локальная, 1-15,
- Магистральная, 33-122,
- Макова, 1-78,
- Маловского, 4,
- Миндальная, 4,
- Леонтовича, 3-29,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Нескучная, 1-12а,
- Озерная, 1-13,
- Олешковская, 1-62Б,
- Острожская, 1-63,
- Патриотическая, 45-160,
- Северная, 12а-188,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Санитарная, 1-37а,
- Солнечная, 4,
- Сосюры Владимира, 1-75,
- Столярского, 4-Г,
- Тираспольская, 28-219,
- Ученическая, 1-55б,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- Черкасская, 1-28,
- Чумацкая, 4-61, 65-110;
- дорога Фонтанская, 6, 17, 19;
- переулок 1-й Амурский, 1-18,
- переулок 1-й Лазурный, 1-7,
- переулок Хотинский, 12а,19;
- переулок. Г. Гусака-Гусаченко,
- переулок 1-й Восточный, 2-18,
- переулок 2-й Амурский, 1-18,
- переулок 2-й Лазурный, 2-9,
- переулок 3-й Амурский, 1-21,
- переулок 3-й Лазурный, 1-14а,
- переулок 4-й Амурский, 1-16,
- переулок 4-й Лазурный, 1-6,
- переулок 5-й Лазурный, 1-6,
- переулок 6-й Лазурный, 3-7,
- переулок Кинбурнский, 3-9,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-15а,25,29,35;
- переулок Маковый, 2-12,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Северный, 33-47.
Работы до 17:00.
- переулок Проточный, 1-15,
- переулок Черновицкий, 1-20а,
- просп. Шевченко, 11а,29;
- шоссе Тираспольское, 39/41, 67-А, 111,113,115.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- Альпинистов, 1-24,
- Высокая, 1-20,
- Газовая, 1-21,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81,83,90А;
- Каменяров, 3А-211, 295-309;
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Летняя, 23-41,
- Льва Симиренко, 1-57.
Работы до 18:00.
- Неждановой, 30в-62а, 117-129;
- Озерная, 26-66;
- Осенняя, 1-12;
- Республиканская, 7б, 10-343а;
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Станислава Узикова, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72;
- Хаджибейская дорога, 2-39/1, 59-523;
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119;
- переулок 1-й Нефтяников, 1а-13,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 2-й Нефтяников, 1-5,
- переулок 2-й Хаджибейский, 10,
- переулок 3-й Нефтяников, 4-18,
- переулок 3-й Хаджибейский, 1-17,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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