Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса отключений и когда восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 4 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Родниковая, 1-17,

Зеленая Балка, 58, 73, 114;

Иванова Игоря, 2,

Камышева, 5, 5/7Б;

Крутоярская, 8, 21,28,39.

Работы до 17:00.

Пшеничная, 1-14;

Радостная, 1-30,

Рихтера Святослава, 9-31А,

Славянская, 2/1,4,9,14,17а;

Солнечная, 7,

Сурикова, 40,

Сухолиманская, 3/33, 4а, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39-51;

Зеленая горка, 28,

пл. Б. Деревянко, 3,

переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8,14;

переулок Каберне, 1/3,4,

переулок Машиностроительный, 1а-16,

переулок Свободы, 47в,

переулок Технический, 4-15,

просп. Свободы, 1-80/5б.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Аэродромная, 1,

Академическая, 5а,

Аметова Решата, 13, 15;

Ангарская, 1-9, 36,37;

Аркаса, 47-164,

Бахчева, 1-36б,

Братская, 1-14,

Вадатурского А., 79-131,

Героев Змеиного, 48-153,

Горизонтальная, 1-19А, 49, 49а, 50;

Городня, 101,

Гранатная, 1-16б,

Дальницкое, 3-63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139, 149, 159;

Довженко, 7-10а,

Дунайская, 1-36,

Зерновая, 1-30,

Злаковая, 1-31/корп.2,

Зоопарковая, 1-21,

Измаильская, 1-25,

Курганная, 1-20,

Лещенко Петра, 2-107,

Локальная, 1-15,

Магистральная, 33-122,

Макова, 1-78,

Маловского, 4,

Миндальная, 4,

Леонтовича, 3-29,

Михайленко Анны, 18-51,

Нескучная, 1-12а,

Озерная, 1-13,

Олешковская, 1-62Б,

Острожская, 1-63,

Патриотическая, 45-160,

Северная, 12а-188,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

Санитарная, 1-37а,

Солнечная, 4,

Сосюры Владимира, 1-75,

Столярского, 4-Г,

Тираспольская, 28-219,

Ученическая, 1-55б,

Фунтового Ивана, 42-54,

Черкасская, 1-28,

Чумацкая, 4-61, 65-110;

дорога Фонтанская, 6, 17, 19;

переулок 1-й Амурский, 1-18,

переулок 1-й Лазурный, 1-7,

переулок Хотинский, 12а,19;

переулок. Г. Гусака-Гусаченко,

переулок 1-й Восточный, 2-18,

переулок 2-й Амурский, 1-18,

переулок 2-й Лазурный, 2-9,

переулок 3-й Амурский, 1-21,

переулок 3-й Лазурный, 1-14а,

переулок 4-й Амурский, 1-16,

переулок 4-й Лазурный, 1-6,

переулок 5-й Лазурный, 1-6,

переулок 6-й Лазурный, 3-7,

переулок Кинбурнский, 3-9,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-15а,25,29,35;

переулок Маковый, 2-12,

переулок Малиновский, 7,

переулок Северный, 33-47.

Работы до 17:00.

переулок Проточный, 1-15,

переулок Черновицкий, 1-20а,

просп. Шевченко, 11а,29;

шоссе Тираспольское, 39/41, 67-А, 111,113,115.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

Альпинистов, 1-24,

Высокая, 1-20,

Газовая, 1-21,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 81,83,90А;

Каменяров, 3А-211, 295-309;

Коровицкого Профессора, 115-151,

Летняя, 23-41,

Льва Симиренко, 1-57.

Работы до 18:00.

Неждановой, 30в-62а, 117-129;

Озерная, 26-66;

Осенняя, 1-12;

Республиканская, 7б, 10-343а;

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Станислава Узикова, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72;

Хаджибейская дорога, 2-39/1, 59-523;

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119;

переулок 1-й Нефтяников, 1а-13,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 2-й Нефтяников, 1-5,

переулок 2-й Хаджибейский, 10,

переулок 3-й Нефтяников, 4-18,

переулок 3-й Хаджибейский, 1-17,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.