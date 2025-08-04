Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять електрику

Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 4 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Джерельна, 1-17,
- Зелена Балка, 58, 73, 114;
- Іванова Ігоря, 2,
- Комишева, 5, 5/7Б;
- Крутоярська, 8, 21,28,39.
Роботи до 17:00.
- Пшенична, 1-14;
- Радісна, 1-30,
- Ріхтера Святослава, 9-31А,
- Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а;
- Сонячна, 7,
- Сурикова, 40,
- Сухолиманська, 3/33, 4а, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39-51;
- Зелена гірка, 28,
- пл. Б. Дерев’янка, 3,
- пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8,14;
- пров. Каберне, 1/3,4,
- пров. Машинобудівний, 1а-16,
- пров. Свободи, 47в,
- пров. Технічний, 4-15,
- просп. Свободи, 1-80/5б.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Аеродромна, 1,
- Академічна, 5а,
- Аметова Решата, 13, 15;
- Ангарська, 1-9, 36,37;
- Аркаса, 47-164,
- Бахчева, 1-36б,
- Братська, 1-14,
- Вадатурського О., 79-131,
- Героїв Зміїного, 48-153,
- Горизонтальна, 1-19А, 49, 49а, 50;
- Городня, 101,
- Гранатна, 1-16б,
- Дальницьке, 3-63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139, 149, 159;
- Довженка, 7-10а,
- Дунайська, 1-36,
- Зернова, 1-30,
- Злакова, 1-31/корп.2,
- Зоопаркова, 1-21,
- Ізмаїльська, 1-25,
- Курганна, 1-20,
- Лещенко Петра, 2-107,
- Локальна, 1-15,
- Магістральна, 33-122,
- Макова, 1-78,
- Маловського, 4,
- Миндальна, 4,
- Леонтовича, 3-29,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Нескучна, 1-12а,
- Озерна, 1-13,
- Олешківська, 1-62Б,
- Острозька, 1-63,
- Патріотична, 45-160,
- Північна, 12а-188,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Санітарна, 1-37а,
- Сонячна, 4,
- Сосюри Володимира, 1-75,
- Столярського, 4-Г,
- Тираспільське, 28-219,
- Учнівська, 1-55б,
- Фунтового Івана, 42-54,
- Черкаська, 1-28,
- Чумацька, 4-61, 65-110;
- дорога Фонтанська, 6, 17, 19;
- пров. 1-й Амурський, 1-18,
- пров. 1-й Лазурний, 1-7,
- пров. Хотинський, 12а,19;
- пров. Г. Гусака-Гусаченка,
- пров. 1-й Східчастий, 2-18,
- пров. 2-й Амурський, 1-18,
- пров. 2-й Лазурний, 2-9,
- пров. 3-й Амурський, 1-21,
- пров. 3-й Лазурний, 1-14а,
- пров. 4-й Амурський, 1-16,
- пров. 4-й Лазурний, 1-6,
- пров. 5-й Лазурний, 1-6,
- пров. 6-й Лазурний, 3-7,
- пров. Кінбурнський, 3-9,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-15а,25,29,35;
- пров. Маковий, 2-12,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Північний, 33-47.
Роботи до 17:00.
- пров. Проточний, 1-15,
- пров. Чернівецький, 1-20а,
- просп. Шевченка, 11а,29;
- шосе Тираспільське, 39/41, 67-А, 111,113,115.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- Альпіністів, 1-24,
- Висока, 1-20,
- Газова, 1-21,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 81,83,90А;
- Каменярів, 3А-211, 295-309;
- Коровицького Професора, 115-151,
- Літня, 23-41,
- Льва Симиренка, 1-57.
Роботи до 18:00.
- Нежданової, 30в-62а, 117-129;
- Озерна, 26-66;
- Осіння, 1-12;
- Республіканська, 7б, 10-343а;
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Узікова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64а-72;
- Хаджибейська дорога, 2-39/1, 59-523;
- Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119;
- пров. 1-й Нафтовиків, 1а-13,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. 2-й Нафтовиків, 1-5,
- пров. 2-й Хаджибейський, 10,
- пров. 3-й Нафтовиків, 4-18,
- пров. 3-й Хаджибейський, 1-17,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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