Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 4 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Джерельна, 1-17,

Зелена Балка, 58, 73, 114;

Іванова Ігоря, 2,

Комишева, 5, 5/7Б;

Крутоярська, 8, 21,28,39.

Роботи до 17:00.

Пшенична, 1-14;

Радісна, 1-30,

Ріхтера Святослава, 9-31А,

Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а;

Сонячна, 7,

Сурикова, 40,

Сухолиманська, 3/33, 4а, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39-51;

Зелена гірка, 28,

пл. Б. Дерев’янка, 3,

пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8,14;

пров. Каберне, 1/3,4,

пров. Машинобудівний, 1а-16,

пров. Свободи, 47в,

пров. Технічний, 4-15,

просп. Свободи, 1-80/5б.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Аеродромна, 1,

Академічна, 5а,

Аметова Решата, 13, 15;

Ангарська, 1-9, 36,37;

Аркаса, 47-164,

Бахчева, 1-36б,

Братська, 1-14,

Вадатурського О., 79-131,

Героїв Зміїного, 48-153,

Горизонтальна, 1-19А, 49, 49а, 50;

Городня, 101,

Гранатна, 1-16б,

Дальницьке, 3-63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139, 149, 159;

Довженка, 7-10а,

Дунайська, 1-36,

Зернова, 1-30,

Злакова, 1-31/корп.2,

Зоопаркова, 1-21,

Ізмаїльська, 1-25,

Курганна, 1-20,

Лещенко Петра, 2-107,

Локальна, 1-15,

Магістральна, 33-122,

Макова, 1-78,

Маловського, 4,

Миндальна, 4,

Леонтовича, 3-29,

Михайленко Ганни, 18-51,

Нескучна, 1-12а,

Озерна, 1-13,

Олешківська, 1-62Б,

Острозька, 1-63,

Патріотична, 45-160,

Північна, 12а-188,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Санітарна, 1-37а,

Сонячна, 4,

Сосюри Володимира, 1-75,

Столярського, 4-Г,

Тираспільське, 28-219,

Учнівська, 1-55б,

Фунтового Івана, 42-54,

Черкаська, 1-28,

Чумацька, 4-61, 65-110;

дорога Фонтанська, 6, 17, 19;

пров. 1-й Амурський, 1-18,

пров. 1-й Лазурний, 1-7,

пров. Хотинський, 12а,19;

пров. Г. Гусака-Гусаченка,

пров. 1-й Східчастий, 2-18,

пров. 2-й Амурський, 1-18,

пров. 2-й Лазурний, 2-9,

пров. 3-й Амурський, 1-21,

пров. 3-й Лазурний, 1-14а,

пров. 4-й Амурський, 1-16,

пров. 4-й Лазурний, 1-6,

пров. 5-й Лазурний, 1-6,

пров. 6-й Лазурний, 3-7,

пров. Кінбурнський, 3-9,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-15а,25,29,35;

пров. Маковий, 2-12,

пров. Малиновський, 7,

пров. Північний, 33-47.

Роботи до 17:00.

пров. Проточний, 1-15,

пров. Чернівецький, 1-20а,

просп. Шевченка, 11а,29;

шосе Тираспільське, 39/41, 67-А, 111,113,115.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

Альпіністів, 1-24,

Висока, 1-20,

Газова, 1-21,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 81,83,90А;

Каменярів, 3А-211, 295-309;

Коровицького Професора, 115-151,

Літня, 23-41,

Льва Симиренка, 1-57.

Роботи до 18:00.

Нежданової, 30в-62а, 117-129;

Озерна, 26-66;

Осіння, 1-12;

Республіканська, 7б, 10-343а;

Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 58,

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72;

Хаджибейська дорога, 2-39/1, 59-523;

Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119;

пров. 1-й Нафтовиків, 1а-13,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 2-й Нафтовиків, 1-5,

пров. 2-й Хаджибейський, 10,

пров. 3-й Нафтовиків, 4-18,

пров. 3-й Хаджибейський, 1-17,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.