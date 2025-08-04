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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 09:42
Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 4 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Джерельна, 1-17,
  • Зелена Балка, 58, 73, 114;
  • Іванова Ігоря, 2,
  • Комишева, 5, 5/7Б;
  • Крутоярська, 8, 21,28,39. 

Роботи до 17:00.

  • Пшенична, 1-14;
  • Радісна, 1-30,
  • Ріхтера Святослава, 9-31А,
  • Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а;
  • Сонячна, 7,
  • Сурикова, 40,
  • Сухолиманська, 3/33, 4а, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39-51;
  • Зелена гірка, 28,
  • пл. Б. Дерев’янка, 3,
  • пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8,14;
  • пров. Каберне, 1/3,4,  
  • пров. Машинобудівний, 1а-16,
  • пров. Свободи, 47в,
  • пров. Технічний, 4-15,
  • просп. Свободи, 1-80/5б. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Аеродромна, 1,
  • Академічна, 5а,
  • Аметова Решата, 13, 15;
  • Ангарська, 1-9, 36,37;
  • Аркаса, 47-164,
  • Бахчева, 1-36б,
  • Братська, 1-14,
  • Вадатурського О., 79-131,
  • Героїв Зміїного, 48-153,
  • Горизонтальна, 1-19А, 49, 49а, 50;
  • Городня, 101,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Дальницьке, 3-63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139, 149, 159;
  • Довженка, 7-10а,
  • Дунайська, 1-36,
  • Зернова, 1-30,
  • Злакова, 1-31/корп.2,
  • Зоопаркова, 1-21,
  • Ізмаїльська, 1-25,
  • Курганна, 1-20,
  • Лещенко Петра, 2-107,
  • Локальна, 1-15,
  • Магістральна, 33-122,
  • Макова, 1-78,
  • Маловського, 4,
  • Миндальна, 4,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Нескучна, 1-12а,
  • Озерна, 1-13,
  • Олешківська, 1-62Б,
  • Острозька, 1-63,
  • Патріотична, 45-160,
  • Північна, 12а-188,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,
  • Санітарна, 1-37а,
  • Сонячна, 4,
  • Сосюри Володимира, 1-75,
  • Столярського, 4-Г,
  • Тираспільське, 28-219,
  • Учнівська, 1-55б,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • Черкаська, 1-28,
  • Чумацька, 4-61, 65-110;
  • дорога Фонтанська, 6, 17, 19;
  • пров. 1-й Амурський, 1-18,
  • пров. 1-й Лазурний, 1-7,
  • пров. Хотинський, 12а,19;
  • пров. Г. Гусака-Гусаченка,
  • пров. 1-й Східчастий, 2-18,
  • пров. 2-й Амурський, 1-18,
  • пров. 2-й Лазурний, 2-9,
  • пров. 3-й Амурський, 1-21,
  • пров. 3-й Лазурний, 1-14а,
  • пров. 4-й Амурський, 1-16,
  • пров. 4-й Лазурний, 1-6,
  • пров. 5-й Лазурний, 1-6,
  • пров. 6-й Лазурний, 3-7,
  • пров. Кінбурнський, 3-9,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-15а,25,29,35;
  • пров. Маковий, 2-12,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Північний, 33-47. 

Роботи до 17:00.

  • пров. Проточний, 1-15,
  • пров. Чернівецький, 1-20а,
  • просп. Шевченка, 11а,29;
  • шосе Тираспільське, 39/41, 67-А, 111,113,115. 

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • Альпіністів, 1-24,
  • Висока, 1-20,
  • Газова, 1-21,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 81,83,90А;
  • Каменярів, 3А-211, 295-309;
  • Коровицького Професора, 115-151,
  • Літня, 23-41,
  • Льва Симиренка, 1-57. 

Роботи до 18:00.

  • Нежданової, 30в-62а, 117-129;
  • Озерна, 26-66;
  • Осіння, 1-12;
  • Республіканська, 7б, 10-343а;
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 64а-72;
  • Хаджибейська дорога, 2-39/1, 59-523;
  • Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119;
  • пров. 1-й Нафтовиків, 1а-13,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. 2-й Нафтовиків, 1-5,
  • пров. 2-й Хаджибейський, 10,
  • пров. 3-й Нафтовиків, 4-18,
  • пров. 3-й Хаджибейський, 1-17,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23. 

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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