Атака на Одесу дронами шахед 4 серпня — фоторепортаж

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки дронами типу "Shaheed-136" на Одесу сильно постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема бізнес та житлова забудова. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Атака на Одесу

В результаті атаки в ніч проти 4 серпня виникла пожежа на радіоринку в Одесі. Вогнем було пошкоджено 50 торговельних павільйонів, 8 із них — зруйновано вщент.

Пошкоджений бізнес. Фото: Новини.LIVE

Вибите скло. Фото: Новини.LIVE

Торговельні павільйони. Фото: Новини.LIVE

Загоряння ліквідували рятувальники ДСНС та добровольці. Наразі підприємці лише підраховують збитки, завдані ворожим обстрілом. А вони, вочевидь, чималі.

Усе вигоріло. Фото: Новини.LIVE

Павільйон згорів. Фото: Новини.LIVE

Збитки від атаки. Фото: Новини.LIVE

У деяких павільйонах повністю немає скління. Крім того, вибуховими хвилями вибило двері, було пошноджено стелі і стіни торговельних закладів.

Пошкоджений павільйон. Фото: Новини.LIVE

Торговельні заклади після пожежі. Фото: Новини.LIVE

Павільйон після атаки. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура відкрила справу

Наразі комунальні служби ліквідують наслідки. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (скоєння воєнних злочинів). Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Будинок без вікон. Фото: Одеська мерія

Чоловік підмітає. Фото: Одеська мерія

Крім того, нічною атакою ворога пошкоджено два житлові будинки та муніципальний театр ім. Саліка. Додамо, внаслідок атаки постраждала й Одеська область. Під час обстрілу було зруйновано 2 споруди, 2 склади та приватний будинок. Також через атаку пошкоджень зазнали 6 легкових авто.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку на Одесу. А також про вибухи, які було чутно в нашому місті.