Атака на Одесу дронами шахед 4 серпня — фоторепортаж

Який вигляд має одеський радіоринок після влучання шахеда — фото
Внаслідок нічної атаки дронами типу "Shaheed-136" на Одесу сильно постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема бізнес та житлова забудова. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Атака на Одесу
В результаті атаки в ніч проти 4 серпня виникла пожежа на радіоринку в Одесі. Вогнем було пошкоджено 50 торговельних павільйонів, 8 із них — зруйновано вщент.
Загоряння ліквідували рятувальники ДСНС та добровольці. Наразі підприємці лише підраховують збитки, завдані ворожим обстрілом. А вони, вочевидь, чималі.
У деяких павільйонах повністю немає скління. Крім того, вибуховими хвилями вибило двері, було пошноджено стелі і стіни торговельних закладів.
Прокуратура відкрила справу
Наразі комунальні служби ліквідують наслідки. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (скоєння воєнних злочинів). Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Крім того, нічною атакою ворога пошкоджено два житлові будинки та муніципальний театр ім. Саліка. Додамо, внаслідок атаки постраждала й Одеська область. Під час обстрілу було зруйновано 2 споруди, 2 склади та приватний будинок. Також через атаку пошкоджень зазнали 6 легкових авто.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку на Одесу. А також про вибухи, які було чутно в нашому місті.
Читайте Новини.LIVE!