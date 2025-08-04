Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Який вигляд має одеський радіоринок після влучання шахеда — фото

Який вигляд має одеський радіоринок після влучання шахеда — фото

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 11:07
Атака на Одесу дронами шахед 4 серпня — фоторепортаж
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки дронами типу "Shaheed-136" на Одесу сильно постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема бізнес та житлова забудова. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій. 

Реклама
Читайте також:

Атака на Одесу

В результаті атаки в ніч проти 4 серпня виникла пожежа на радіоринку в Одесі. Вогнем було пошкоджено 50 торговельних павільйонів, 8 із них — зруйновано вщент. 

None - фото 1
Пошкоджений бізнес. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Вибите скло. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Торговельні павільйони. Фото: Новини.LIVE

Загоряння ліквідували рятувальники ДСНС та добровольці. Наразі підприємці лише підраховують збитки, завдані ворожим обстрілом. А вони, вочевидь, чималі.

None - фото 4
Усе вигоріло. Фото: Новини.LIVE
None - фото 5
Павільйон згорів. Фото: Новини.LIVE
None - фото 6
Збитки від атаки. Фото: Новини.LIVE

У деяких павільйонах повністю немає скління. Крім того, вибуховими хвилями вибило двері, було пошноджено стелі і стіни торговельних закладів.

None - фото 6
Пошкоджений павільйон. Фото: Новини.LIVE
None - фото 7
Торговельні заклади після пожежі. Фото: Новини.LIVE
None - фото 8
Павільйон після атаки. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура відкрила справу

Наразі комунальні служби ліквідують наслідки. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (скоєння воєнних злочинів). Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Як виглядає одеський радіоринок після влучання шахеда (фото) - фото 10
Будинок без вікон. Фото: Одеська мерія
Як виглядає одеський радіоринок після влучання шахеда (фото) - фото 11
Чоловік підмітає.  Фото: Одеська мерія

Крім того, нічною атакою ворога пошкоджено два житлові будинки та муніципальний театр ім. Саліка. Додамо, внаслідок атаки постраждала й Одеська область. Під час обстрілу було зруйновано 2 споруди, 2 склади та приватний будинок. Також через атаку пошкоджень зазнали 6 легкових авто.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку на Одесу. А також про вибухи, які було чутно в нашому місті.

Одеса пожежа обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації