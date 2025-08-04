Атаки на Крим — ЗСУ нищать ППО окупованого півострова, яким чином

Системи ППО в Криму. Фото ілюстративне: Укрінформ

ЗСУ продовжують здійснювати нищівні атаки на російські системи ППО в Криму. Однак після кожної з них ворог намагається швидко відновити пошкоджені об'єкти та системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Щільність ППО в Криму значно вища, ніж на території Росії. Більша частина систем протиповітряної оборони сконцентрована навколо мосту через Керченську затоку, оскільки він є одним з головних статегічно важливих об'єктів, які РФ намагається захистити.

"Вони намагаються підтримувати таку щільність томущо для них дуже важливо зберегти Кримський міст з багатьох причин. Як з пропагандистських, так і з тактично-стратегічних. Така ж ситуація з Новоросійськом. Це єдина локація, де вони можуть перебувати у відносній безпеці", —каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що після кожного влучання ЗСУ противник будь-якою ціною намагається якнайшвидше відновити втрачені установки та обладнання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ворог знову вивів свої небезпечні кораблі у Чорне море. А також про одеський радіоринок після влучання дрону.