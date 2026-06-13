Девять часов блуждал по катакомбам: на Одесчине спасли мужчину

Мужчина, спасенный из катакомб. Фото: ГСЧС Одесской области

Под Одессой спасатели разыскали мужчину, который заблудился в подземных ходах на территории собственного домовладения. Поисковая операция длилась более девяти часов и завершилась успешно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Мужчина заблудился в катакомбах

Инцидент произошел вчера, 12 июня, в селе Усатово Одесского района. Мужчина 1979 года рождения спустился в катакомбы, однако через некоторое время так и не вернулся на поверхность.

На поиски пропавшего отправились спасатели, разведывательная группа спелеологов общественной организации «Поиск», сотрудники Ассоциации добровольных пожарных Украины и представители Красного Креста.

Специалистам пришлось работать в сложных условиях подземных лабиринтов. Поиски продолжались даже в ночное время, ведь катакомбы имеют разветвленную сеть ходов, в которой без специальной подготовки легко потерять ориентацию.

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В конце концов, мужчину удалось найти и вывести на поверхность. Всего он провел под землей более девяти часов, не имея возможности самостоятельно найти выход из подземных ходов.

Люк, ведущий в катакомбы. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели в очередной раз напоминают, что катакомбы представляют серьезную опасность для жизни и здоровья. Самостоятельное посещение подземных лабиринтов без надлежащего снаряжения, опыта и сопровождения специалистов может закончиться трагически.

Что известно об одесских катакомбах

Ранее Новини.LIVE писали, что температура под землей круглый год составляет около +14 °С. Глубина катакомб в некоторых местах достигает 100 метров. Они считаются крупнейшим подземным лабиринтом в мире. Общая протяженность их ходов достигает около 2,5 тысяч километров, поэтому без специальной подготовки и знания маршрутов люди нередко теряют ориентацию. Одесские катакомбы являются одними из самых неисследованных в мире, что делает их самыми опасными. Исследовать эти подземные лабиринты начали еще в далеком 1928 году. Именно тогда экспедиции смогли составить первые планы подземелий, обозначить колодцы, галереи, коридоры, природные карстовые пещеры.

Из-за катакомб в городе не могут построить метро. В генпланах Одессы фигурируют две линии скоростного транспорта, однако их строительство так и не началось. Сегодня все работы по проектированию заморожены. Главные препятствия остаются неизменными: сложная геология с катакомбами под городом, колоссальная стоимость и отсутствие реального финансирования.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю прямо во время прогулки. Под ее ногами обрушилась тротуарная плитка, и ребенок оказался в яме глубиной около четырех метров. На помощь сразу бросились прохожие. К счастью, ребенок не получил серьезных травм.