Дев'ять годин блукав катакомбами: на Одещині врятували чоловіка

Врятований з катакомбів чоловік. Фото: ДСНС Одещини

Під Одесою рятувальники розшукали чоловіка, який заблукав у катакомбах на території власного домоволодіння. Пошукова операція тривала понад дев'ять годин і завершилася успішно.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

Чоловік заблукав у катакомбах

Інцидент стався вчора, 12 червня, в селі Усатове Одеського району. Чоловік 1979 року народження спустився до катакомб, однак через тривалий час так і не повернувся на поверхню.

На пошуки зниклого вирушили рятувальники, розвідувальна група спелеологів громадської організації "Пошук", співробітники Асоціації добровільних пожежних України та представники Червоного Хреста.

Фахівцям довелося працювати у складних умовах підземних лабіринтів. Пошуки тривали навіть у нічний час, адже катакомби мають розгалужену мережу ходів, у якій без спеціальної підготовки легко втратити орієнтацію.

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Зрештою, чоловіка вдалося знайти та вивести на поверхню. Загалом він провів під землею понад дев'ять годин, не маючи змоги самостійно знайти вихід із підземних ходів.

Люк, який веде в катакомби. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники вкотре нагадують, що катакомби становлять серйозну небезпеку для життя та здоров'я. Самостійне відвідування підземних лабіринтів без належного спорядження, досвіду та супроводу фахівців може закінчитися трагічно.

Що відомо про одеські катакомби

Раніше Новини.LIVE писали, що температура під землею цілий рік становить близько +14 °С. Глибина катакомб у деяких місцях сягає 100 метрів. Вони вважаються найбільшим підземним лабіринтом у світі. Загальна протяжність їхніх ходів сягає близько 2,5 тисячі кілометрів, тому без спеціальної підготовки та знання маршрутів люди нерідко втрачають орієнтацію. Одеські катакомби є одними з найбільш недосліджених у світі, що робить їх найнебезпечнішими. Досліджувати ці підземні лабіринти почали ще в далекому 1928 році. Саме тоді експедиції змогли скласти перші плани підземель, позначити колодязі, галереї, коридори, природні карстові печери.

Через катакомби у місті не можуть побудувати метро. У генпланах Одеси фігурують дві лінії швидкісного транспорту, однак їхнє будівництво так і не стартувало. Сьогодні всі роботи з проєктування заморожені. Головні перепони лишаються незмінними: складна геологія з катакомбами під містом, колосальна вартість та відсутність реального фінансування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю просто під час прогулянки. Під її ногами обвалилася тротуарна плитка, і дитина опинилася у ямі глибиною близько чотирьох метрів. На допомогу одразу кинулися перехожі. На щастя, дитина не зазнала серйозних травм.