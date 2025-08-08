Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на трассе. Фото иллюстративное: konkurent

Сегодня, 8 августа, на трассе Одесса-Рени образовалась очень большая пробка на пути к Паланки из-за ДТП с участием фуры. По дороге в Румынию пока проезд свободный, стоять в очередях путешественникам не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась большая пробка, простоять в которой придется не менее часа. В соцсетях сообщают, что причиной стало ДТП — на трассе перевернулась фура. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там пока свободен. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, пробок не наблюдается.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок не наблюдается. В районе канала Кофа тянучек также не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится более 4 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.