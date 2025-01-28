Тендер на 5 миллионов от Одесской областной больницы

Одесская областная больница. Фото: Официальный сайт

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Одесская областная клиническая больница объявила тендер стоимостью почти 5 млн. грн. Речь идет об изготовлении проектно-сметной документации на реконструкцию части помещений пятого этажа.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок prozorro.

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Детали тендера

В тендере отмечается, что главная цель при разработке проектно-сметной документации предоставление качественной и эффективной медицинской помощи пациентам. Кроме этого, при капитальном ремонте нужно предусмотреть помещения отделений физической и эрготерапии. Они помогут как можно быстрее пройти реабилитацию.

Зона проектирования — это часть пятого этажа лечебного корпуса с ориентировочной площадью помещений 1076 кв.м.

Стоимость закупки

Стоимость закупки составляет 4 713 559 грн 67 коп. Аукцион должен состояться 5 февраля 2025 года путем открытых торгов с особенностями, то есть торги состоятся даже с одним участником. Только после принятия проектно-сметной документации станет известно, сколько обойдется непосредственно сам ремонт в областной больнице.

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