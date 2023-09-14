Два трамвайных маршрута Одессы сменили маршрут: причина

Трамвай в Одессе. Фото: google

В Одессе временно сменили маршрут двух трамвайных маршрутов. Речь идет об общественном транспорте №7 и 27.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

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"В связи с аварией в районе Толбухина трамвайный маршрут №7 курсирует до 2 станции Люстдорфской дороги. Трамвайный маршрут №27 курсирует по Рибпорту — 11 в. Люстдорфской дороги", — говорится в сообщении.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также в предприятии "Одесгорэлектротранс" действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте – 50% кэшбека забирайте".

Напомним, коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" представило новый трамвай, оснащенный системой кондиционирования не только кабины водителя, но и салона. Этот инновационный вагон создан благодаря капитальным восстановительным работам и модернизации старого вагона "Татра Т-3" производства 1978 года. Где будет курсировать VIP-транспорт, читайте в материале.

Кроме того, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс"" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.