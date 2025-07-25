В Одессе временно меняют свой маршрут два троллейбуса

Два троллейбуса сегодня в Одессе изменят свой маршрут - какие
Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 09:57
Троллейбус по маршруту. Фото: Новости.LIVE
В Одессе сегодня, 25 июля, временно изменились маршруты троллейбусов №3 и №10. Причины изменения пока не сообщаются, однако отмечается, что делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить маршруты.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.
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Новый маршрут
Сегодня троллейбус №3 пока будет курсировать только до остановки "Прессмаш". Что касается троллейбуса №10, то его конечная остановка в центре будет улица Ришельевская.
Напомним, что с первого декабря 2024 года проезд в Одесском электротранспорте стоит 15 гривен. Однако, если пользоваться проездными, то стоимость одной поездки будет обходиться дешевле.
Сколько будет стоить проездной на месяц
Для школьников:
- на трамвай - 120 грн;
- на троллейбус - 120 грн;
- на трамвай и троллейбус - 160 грн.
Для студентов дневной формы обучения:
- на трамвай - 240 грн;
- на троллейбус - 240 грн;
- на трамвай и троллейбус - 340 грн.
Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):
- на трамвай - 630 грн;
- на троллейбус - 630 грн;
- на трамвай и троллейбус - 756 грн.
Для населения:
- на трамвай - 420 грн;
- на троллейбус - 420 грн;
- на трамвай и троллейбус - 567 грн.
Проездные билеты на неделю:
- на трамвай - 105 грн;
- на троллейбус - 105 грн;
- на трамвай и троллейбус - 147 грн.
Проездные билеты на квартал:
- на трамвай - 1170 грн;
- на троллейбус - 1170 грн;
- на трамвай и троллейбус - 1550 грн.
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