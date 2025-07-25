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Главная Одесса Два троллейбуса сегодня в Одессе изменят свой маршрут - какие

Два троллейбуса сегодня в Одессе изменят свой маршрут - какие

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 09:57
В Одессе временно меняют свой маршрут два троллейбуса
Троллейбус по маршруту. Фото: Новости.LIVE

В Одессе сегодня, 25 июля, временно изменились маршруты троллейбусов №3 и №10. Причины изменения пока не сообщаются, однако отмечается, что делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить маршруты.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Новый маршрут

Сегодня троллейбус №3 пока будет курсировать только до остановки "Прессмаш". Что касается троллейбуса №10, то его конечная остановка в центре будет улица Ришельевская.

Напомним, что с первого декабря 2024 года проезд в Одесском электротранспорте стоит 15 гривен. Однако, если пользоваться проездными, то стоимость одной поездки будет обходиться дешевле.

Сколько будет стоить проездной на месяц

Для школьников:

  • на трамвай - 120 грн;
  • на троллейбус - 120 грн;
  • на трамвай и троллейбус - 160 грн.

Для студентов дневной формы обучения:

  • на трамвай - 240 грн;
  • на троллейбус - 240 грн;
  • на трамвай и троллейбус - 340 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):

  • на трамвай - 630 грн;
  • на троллейбус - 630 грн;
  • на трамвай и троллейбус - 756 грн.

Для населения:

  • на трамвай - 420 грн;
  • на троллейбус - 420 грн;
  • на трамвай и троллейбус - 567 грн.

Проездные билеты на неделю:

  • на трамвай - 105 грн;
  • на троллейбус - 105 грн;
  • на трамвай и троллейбус - 147 грн.

Проездные билеты на квартал:

  • на трамвай - 1170 грн;
  • на троллейбус - 1170 грн;
  • на трамвай и троллейбус - 1550 грн.

 

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Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Автор:
Виктор Бабаенко
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