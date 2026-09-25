Война разрушает Чёрное море: что грозит Одесскому побережью

Побережье Чёрного моря. Фото: Новини.LIVE

Черное море продолжает испытывать последствия войны. Удары по портовой инфраструктуре, аварии судов и разрушение Каховской ГЭС уже повлияли на состояние морской экосистемы. И даже после завершения активных боевых действий часть этих изменений еще долго будет оставаться проблемой для Одессы и всего юга Украины

Журналисты Новини.LIVE пообщались с экологом Владиславом Балинским о том, как война повлияла на Чёрное море, какие угрозы сегодня существуют для Одесского побережья и сколько времени может потребоваться на восстановление морской экосистемы.

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Война и Чёрное море

Полномасштабная война создала для Чёрного моря сразу несколько источников опасности — боевые действия, разрушение инфраструктуры, аварии судов и попадание загрязняющих веществ в воду. При этом оценить состояние всего моря сразу сложно, поэтому основное внимание украинских ученых сосредоточено на той акватории, которая больше всего ощущает это воздействие.

"Речь идет о северо-западной части Чёрного моря — это акватория, которая начинается фактически с Крыма и заканчивается дельтой Дуная. Сейчас, во время войны, это самая уязвимая часть Черного моря. И к тому же она наиболее продуктивна с точки зрения общего вклада в биоразнообразие всей экологической системы моря. Потому что эта шельфовая часть очень мелководная и сюда в море впадает огромное количество рек, которые приносят питательные вещества", — объясняет эколог Владислав Балинский.

Владислав Балинский о состоянии Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Один из примеров того, как далеко могут распространяться последствия, — авария танкеров у берегов Крыма. Уже через месяц частицы мазута достигли Национального природного парка "Тузловские лиманы", а скопления нефтепродуктов продолжают фиксировать и в 2026 году — вплоть до дельты Дуная. Еще один масштабный удар по морской экосистеме был связан с разрушением Каховской плотины.

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"Мы до сих пор фиксируем последствия этой диверсии, потому что тогда было возбуждено уголовное дело и были зафиксированы факты гибели огромного количества фильтраторов, а именно мидий в Одесском заливе. И были изменены соотношения некоторых гидробионтов. Я имею в виду, что количество одних уменьшилось, а в природе таких пробелов не бывает", — говорит эколог.

Загрязнение мазутом

Отдельной проблемой для Черного моря стали масштабные разливы после атак на портовую инфраструктуру. За последние два года эксперт выделяет четыре крупных случая попадания мазута в воду — два после ударов по Южному и еще два в Черноморске. Один из таких разливов охватил до 900 квадратных километров морской поверхности — фактически от Одессы в направлении Кинбурнской косы.

"Но со временем нефть способна опускаться на дно и сохраняться там очень-очень долго. Я видел научную литературу: фиксируется сохранение плотной корки в течение максимум до 6 лет. То есть она образует полимерную корку на дне и очень долго сохраняется. Там уже другие воздействия — фактически на донную биоту. Именно заморные процессы уже на дне происходят", — говорит эксперт.

Территория поверхностного пленочного загрязнения в Чёрном море. Фото: Владислав Балинский

Опасность заключается еще и в том, что загрязнение не остается на одном месте. Оно может накапливаться в устойчивых фракциях, перемещаться течениями и ветром, а при определенных условиях снова попадать в водную среду. Именно поэтому даже обломки танкеров, авария которых произошла ранее, могут оставаться источником загрязнения в течение длительного времени.

"И мы видим, что эти три обломка танкеров "Волгонефть" уже почти два года время от времени вызывают загрязнение. Летом и весной это очень серьёзное воздействие: они сильно загрязняют морскую экосистему. Фактически это танкеры с мазутом. Летом, когда вода прогревается, этот мазут начинает всплывать. И на спутниковых снимках от них видны такие массивные шлейфы, которые образуют поверхностные пятна. И это только часть того, что есть", — подчеркивает специалист.

Танкер "Волгонефть-239" на мели в Керченском проливе. Фото: Максим Григорьев

Одесский залив

Одесское побережье оказалось в особенно сложной ситуации: к обычной антропогенной нагрузке добавились последствия войны, разрушение инфраструктуры и загрязнение, приносимое речными водами. При этом само строение залива делает его более чувствительным к таким процессам, чем открытое море.

"Одесский залив всё-таки довольно глубокий. Я имею в виду не глубину в буквальном смысле. В этом смысле он как раз мелководный: здесь максимум 14 метров в восточной части. Он глубоко врезается в материк. Именно поэтому он, скажем так, полузамкнутая система. То есть, если в открытом море, на открытом побережье процессы водообмена происходят более динамично, то здесь они все же протекают медленно», — поясняет Владислав Балинский.

Море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Отдельный риск связан с тем, что после разрушения очистных сооружений и других объектов взрывчатые и загрязняющие вещества могут попадать в Днепр, а оттуда — в море. К этому добавляются загрязненные донные отложения после Каховской катастрофы и минная опасность.

"Я думаю, что нас еще может ожидать такая опасность, как довольно большая часть затонувшего мазута. Она могла осесть напротив дельты Днепра, потому что там плотность воды значительно меняется, так как пресная вода имеет другую плотность. И мазут как раз там мог затонуть. И если это так, то вокруг Одесского залива постоянно дрейфует некоторое количество мазута, которое при очень сильном ветре, дующем на берег, может выбрасываться на берег и оказывать на нас влияние", — комментирует эколог.

Мазут на пляже. Фото: Censor.net

В то же время оценить, насколько сильно все эти факторы уже изменили экосистему залива, сегодня сложно. После загрязнения в конце 2025 года — начале 2026-го здесь фиксировали массовую гибель морских коньков, которую эксперт предположительно связывает с попаданием нефти в море. Но возможности для полноценного мониторинга во время войны остаются ограниченными.

"Сейчас ситуация на море очень сложная, потому что выходить на воду фактически невозможно, и существуют ограничения именно из-за минной опасности и прочего. И только благодаря тому, что есть инструменты дистанционного зондирования, которыми я пользуюсь. А также, все-таки, я ныряю и могу исследовать дно Одесского залива: наблюдаю за общими процессами — только так это возможно. Я вижу, что Институт морской биологии отбирает пробы воды. Этого недостаточно, это нельзя назвать комплексным обследованием. Дело в том, что мы видим только верхушку айсберга»,— отмечает специалист.

Затонувшие суда

Затонувшие суда представляют опасность не только для судоходства, но и для морской экосистемы. Один из таких объектов — Golden Leo, который лежит примерно в 8–9 километрах от Одессы. На данный момент поверхностного загрязнения возле судна эксперт не зафиксировал на спутниковых снимках. Это может означать, что трюмы и технические помещения остались герметичными и воды с нефтепродуктами пока не выходят наружу. В то же время отдельную опасность представляет и груз судна — большое количество кукурузы: при разложении органические вещества активно поглощают кислород, а часть зерна уже была обнаружена на побережье.

"Я до сих пор не могу подтвердить, что загрязнение произошло именно нефтепродуктами, поскольку нефтепродукты сразу же оказались на поверхности. И, кстати, можно было зафиксировать координаты. Но это может означать, что загрязнение может произойти во время сильных штормов — либо осенью, либо зимой. И если они не вытекали постепенно, то выброс может быть залповым. Ведь если судно изменит свое положение на дне, то это может привести к загрязнению самого побережья", — отмечает эксперт.

Судно GOLDEN LEO в результате ракетного удара 19 июля. Фото: ВМС ВС Украины

Пока утечек не зафиксировано, главное — не допустить, чтобы потенциальная угроза превратилась в реальное загрязнение. Эксперт говорит о нескольких технических способах, которые могут снизить этот риск.

"Желательно, конечно, провести подводное обследование судна. В первую очередь, на предмет того, как заделать все, насколько это возможно, ведь у судов все-таки есть двери, люки. И, возможно, это даже можно сделать без дополнительных сварочных работ или с использованием каких-то вспомогательных устройств. Например, надувные средства могут заблокировать двери: надувные плоты и прочее. Для того чтобы, когда судно будет герметично загерметизировано, а эти отверстия закрыты, выход загрязняющих веществ в морскую среду был ограничен. Во-вторых, нужно обследовать это судно, чтобы по возможности зафиксировать его на дне", — подчеркивает Владислав Балинский.

Безопасность купания

Говорить о безопасности всего Черного моря однозначно нельзя — ситуация зависит от конкретного участка побережья. В Одесском заливе проблемные места существовали еще до полномасштабной войны, в частности из-за состояния систем водоотведения и попадания стоков в море. Также после разрушения Каховской плотины специалисты некоторое время не рекомендовали употреблять мидии, а сейчас их безопасность всё равно следует подтверждать исследованиями.

"Именно в связи с войной всё же следует отметить, что человек ведь не проводит всё время в морской среде. То есть человек зашёл, вышел, и воздействие ограничено — во-первых. Во-вторых, все-таки, если мы говорим о морской биоте, о морских биоценозах, то здесь же вступают в действие пищевые цепи. Если мы говорим о купании — это одно, если мы говорим о потреблении морепродуктов — это уже совсем другие вещи", — подчеркивает специалист.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Восстановление Черного моря

Оценить масштаб ущерба, нанесенного Черному морю, ученые смогут, сравнивая нынешнее состояние с довоенными данными. Для этого есть результаты европейских проектов, а также исследования ДНК в водной среде, которые фиксируют изменения в биоразнообразии. В то же время на состояние моря влияет не только война: дополнительным фактором становятся климатические изменения, снижение уровня Дуная и Днестра и возможные изменения гидрологических процессов.

"Дело в том, что здесь опять же возникает вопрос: что понимать под словом "необратимость". Ведь, например, для меня лично исчезновение каждого вида — это необратимый процесс. Потому что если его существование фиксировалось, а сейчас его уже нигде нет, то это уже трагедия. На смену ничего не приходит", — делится эколог.

Побережье Чёрного моря. Фото: Новини.LIVE

Даже после прекращения боевых действий восстановление моря не произойдет автоматически. Особенно сложной остается ситуация с отдельными популяциями морских животных, в частности китообразных и дельфинов, численность которых уже вызывает беспокойство. Поэтому после войны, по словам эксперта, задача будет заключаться не только в возвращении к довоенному состоянию, но и в том, чтобы сделать экосистему более устойчивой, чем она была ранее.

"И для того, чтобы это произошло, всё-таки необходимо участие человека. И речь идёт не о годах, не о десятилетиях. Можно будет сказать, что это займёт 50 лет, ведь у дельфинов очень длинный период беременности, и они рожают по одному детёнышу за раз. Здесь можно провести аналогию с людьми, при том, что давление на окружающую среду оказывается и вне войны. Поэтому нужно будет делать что-то значительно и значительно лучше, чем мы делали до сих пор", — заключает Владислав Балинский.

Владислав Балинский о прогнозах по восстановлению Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня мы видим лишь часть того, что война уже наделала с Черным морем. Гораздо больше процессов происходит под водой, и далеко не все из них можно полноценно оценить сейчас. Загрязнение продолжается, морские обитатели продолжают страдать от последствий боевых действий, а их влияние на экосистему региона может проявляться еще в течение длительного времени.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за остановки экспорта из портов Большой Одессы Украина переориентирует агропродукцию на Дунай, железную дорогу и автотранспорт. В то же время альтернативная логистика обходится дороже и уже оказывает давление на закупочные цены на зерно.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские военные меняют тактику применения Черноморского флота, реже выводя корабли и подводные лодки в море и чаще оставляя их в портах. При этом РФ продолжает искать новые способы атак, в частности с применением ракет и беспилотников.