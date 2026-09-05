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Главная Одесса Епархию на Одесчине проверяют на связи с Россией: в чем ее подозревают

Епархию на Одесчине проверяют на связи с Россией: в чем ее подозревают

Ua ru
5 сентября 2026 15:21
Балтскую епархию УПЦ на Одесчине проверяют из-за возможных связей с РФ
Люди возле церкви. Фото иллюстративное: uoc-news.church

В Одесской области начали проверку Управления Балтской епархии Украинской православной церкви. Специалисты будут выяснять, имеет ли религиозная организация признаки связи или подчинения Российской православной церкви, деятельность которой в Украине запрещена. Результаты проверки будут обнародованы позже.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

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Что будут проверять в Балтской епархии

По данным ГСЭС, расследование в отношении Управления Балтской епархии Украинской православной церкви официально началось 4 сентября. Решение о его проведении служба приняла двумя днями ранее.

Для этого была сформирована специальная исследовательская группа. Ее задача — установить, имеет ли Балтская епархия признаки аффилированности с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

Проверка проводится в соответствии с Законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Также ГСЭС руководствуется утвержденным правительством в мае 2025 года порядком, который определяет, как именно следует исследовать возможную аффилированность украинских религиозных организаций с запрещенными иностранными структурами. В службе подчеркивают, что в ходе расследования будут проверяться возможные признаки иностранного влияния или подчинения. Речь идет именно об установлении фактов.

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Что, вероятно, предшествовало проверке

Добавим, что еще 20 августа Религиозно-информационная служба Украины обнародовала обращение духовенства Балтской епархии к митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Священнослужители заявили, что митрополит Балтский и Ананьевский Алексей (Гроха) начал открыто поминать во время богослужений патриарха Московского Кирилла.

Авторы обращения также сообщили о публичных высказываниях митрополита Алексея относительно единства с Русской православной церковью. По их словам, это вызвало вопросы и среди прихожан, которые начали интересоваться у священников, означает ли это восстановление связей с Московским патриархатом.

Письмо было анонимным. По информации РИСУ, священнослужители не поставили под ним своих имен из-за опасений возможных последствий. Издание отмечало, что подлинность обращения подтвердили отдельные архиереи УПЦ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, начиная с 2014 года, Одесский городской совет выделил в постоянное пользование Украинской православной церкви 16 земельных участков. Еще в отношении 15 участков было дано разрешение на разработку проектов землеустройства. Впрочем, речь идет о периоде до полномасштабного вторжения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области насчитывается 416 церквей, связанных с Московским патриархатом. Наибольшая их концентрация наблюдается в Одессе и прилегающих населенных пунктах. В самой Одессе насчитывается 134 храма — это самый высокий показатель по области. На юге области расположено ещё около 90 церквей. Чем дальше на север, тем меньше плотность: там насчитывается 81 храм МП.

россия церковь Одесская область религия Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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