Балтську єпархію УПЦ на Одещині перевіряють через ймовірні зв'язки з РФ

Люди біля церкви. Фото ілюстративне: uoc-news.church

На Одещині розпочали перевірку Управління Балтської єпархії Української православної церкви. Фахівці з'ясовуватимуть, чи має релігійна організація ознаки зв'язку або підпорядкування Російській православній церкві, діяльність якої в Україні заборонена. Результати перевірки оприлюднять згодом.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

Реклама

Що перевірятимуть у Балтській єпархії

За даними ДЕСС, дослідження щодо Управління Балтської єпархії Української православної церкви офіційно розпочалося 4 вересня. Рішення про його проведення служба ухвалила двома днями раніше.

Для цього сформували спеціальну дослідницьку групу. Її завдання — встановити, чи має Балтська єпархія ознаки афілійованості з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Перевірку проводять відповідно до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Також ДЕСС керується затвердженим урядом у травні 2025 року порядком, який визначає, як саме мають досліджувати можливу афілійованість українських релігійних організацій із забороненими іноземними структурами. У службі наголошують, що під час дослідження перевірятимуть можливі ознаки іноземного впливу або підпорядкування. Йдеться саме про встановлення фактів.

Читайте також:

Що ймовірно передувало перевірці

Додамо, що ще 20 серпня Релігійно-інформаційна служба України оприлюднила звернення духовенства Балтської єпархії до митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Священнослужителі заявили, що митрополит Балтський та Ананьївський Олексій (Гроха) почав відкрито поминати під час богослужінь патріарха Московського Кирила.

Автори звернення також заявили про публічні висловлювання митрополита Олексія щодо єдності з Російською православною церквою. За їхніми словами, це викликало запитання і серед парафіян, які почали цікавитися у священників, чи означає це відновлення зв'язків із Московським патріархатом.

Лист був анонімним. За інформацією РІСУ, священнослужителі не поставили під ним своїх імен через побоювання можливих наслідків. Видання зазначало, що автентичність звернення підтвердили окремі архієреї УПЦ.

Раніше Новини.LIVE писали, що, починаючи з 2014 року, Одеська міська рада виділила під постійне користування Українській православній церкві 16 земельних ділянок. Ще щодо 15 ділянок дали дозвіл на розробку проєктів землеустрою. Втім, йдеться про час до повномасштабного вторгнення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одеській області нараховується 416 церков, пов’язаних із московським патріархатом. Найгустіше вони розташовані в Одесі та навколишніх громадах. У самій Одесі налічується 134 храми — це найбільший показник по області. На півдні області розташовано ще близько 90 церков. Чим далі на північ, тим менша щільність: там нараховують 81 храм МП.