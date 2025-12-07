Відео
На Одещині розсипається унікальний німецький костел — фото

На Одещині розсипається унікальний німецький костел — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 16:13
Руйнування німецького костелу на Одещині: фоторепортаж
Костел на Одещині. Фото: ГО "Україна Інкогніта"

У селі Кам’янка на Одещині стрімко занепадає старовинний костел, зведений німецькими колоністами понад 170 років тому. Будівля, яка вже була у критичному стані кілька років тому, нині руйнується ще швидше.

Фото споруди оприлюднила громадська організація "Україна Інкогніта".

Читайте також:
Руїни старовинного католицького костелу в Кам’янці на Одещині, з частково обваленими стінами та відсутнім дахом.
Старовинний костел у Кам’янці, що нині перетворюється на руїни. Фото: ГО "Україна Інкогніта"
Фасад костелу німецьких колоністів XIX століття з тріщинами та пошкодженими арками.
Фасад храму стрімко руйнується: тріщини та обвали з’являються щороку. Фото: ГО "Україна Інкогніта"

Костел збудували німецькі колоністи

За словами активістів, сучасна Кам’янка колись називалася Мангейм — село, засноване німецькими переселенцями, що приїхали освоювати землі Кучурганського округу. У 1850 році місцева громада звела тут католицький костел. Це була важлива подія для колоністів, адже більшість із них сповідувала католицизм, попри поширений стереотип про "повністю протестантську" німецьку культуру.

Загальний вигляд костелу в Кам’янці, що поступово руйнується без реставрації.
Будівлю не консервують багато років, тож негода та вітер прискорюють руйнацію. Фото: ГО "Україна Інкогніта"

У XIX столітті, так само як і сьогодні, кількість католиків і протестантів у Німеччині була приблизно однаковою. Саме тому на Півдні України з’являлися не лише лютеранські кірхи, а й костели — символи духовного життя німецьких громад.

Як руйнувався храм

ГО "Україна Інкогніта" опублікувала знімки, зроблені під час однієї з експедицій. На них видно масштабні пошкодження: відсутність даху, тріщини вздовж несучих стін, обвалені ділянки кладки та осипання декоративних елементів.

Внутрішній простір зруйнованого храму з осипаною цеглою та відкритими прогалинами у стінах.
Внутрішня частина костелу вже втратила перекриття й декоративні елементи. Фото: ГО "Україна Інкогніта"

Колись храм мав дві вежі, аркові вікна, складну цегляну кладку та просторий внутрішній простір. Після Другої світової війни будівлю використовували не за призначенням, а частину конструкцій демонтували. Згодом дах зруйнувався повністю, і почалося промокання стін, що прискорило руйнацію.

Заросла територія довкола покинутого костелу, який втрачає архітектурні елементи.
Нинішній стан храму. Фото: ГО "Україна Інкогніта"

Активісти кажуть, що стан костелу з 2020 року помітно погіршився: обвалилися великі фрагменти стін, а вітри та дощі дедалі сильніше впливають на фундамент.

Залишки вежі костелу в Кам’янці, пошкодженої часом і природними умовами.
Частина конструкцій зникла без сліду. Фото: ГО "Україна Інкогніта"

Зазначимо, що офіційних проєктів реставрації або консервації поки немає. Храм не має статусу пам’ятки, яку охороняє держава. 

Фрагмент стіни старовинного храму з обваленим цегляним муруванням та оголеними арками.
Обвалення продовжуються. Фото: ГО "Україна Інкогніта"
Панорамний вигляд руїн костелу німецьких колоністів серед степового ландшафту Одещини.
Вежа, яка руйнується. Фото: ГО "Україна Інкогніта"

Нагадаємо, узбережжя Одещини переживає новий етап руйнувань, схили обвалюються і йдуть під воду. Також ми писали, що в Одесі зведуть дитячий медцентр

Одеса церква Одеська область Новини Одеси колонізація руйнування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
