Руйнування німецького костелу на Одещині: фоторепортаж

На Одещині розсипається унікальний німецький костел — фото
У селі Кам’янка на Одещині стрімко занепадає старовинний костел, зведений німецькими колоністами понад 170 років тому. Будівля, яка вже була у критичному стані кілька років тому, нині руйнується ще швидше.
Фото споруди оприлюднила громадська організація "Україна Інкогніта".
Костел збудували німецькі колоністи
За словами активістів, сучасна Кам’янка колись називалася Мангейм — село, засноване німецькими переселенцями, що приїхали освоювати землі Кучурганського округу. У 1850 році місцева громада звела тут католицький костел. Це була важлива подія для колоністів, адже більшість із них сповідувала католицизм, попри поширений стереотип про "повністю протестантську" німецьку культуру.
У XIX столітті, так само як і сьогодні, кількість католиків і протестантів у Німеччині була приблизно однаковою. Саме тому на Півдні України з’являлися не лише лютеранські кірхи, а й костели — символи духовного життя німецьких громад.
Як руйнувався храм
ГО "Україна Інкогніта" опублікувала знімки, зроблені під час однієї з експедицій. На них видно масштабні пошкодження: відсутність даху, тріщини вздовж несучих стін, обвалені ділянки кладки та осипання декоративних елементів.
Колись храм мав дві вежі, аркові вікна, складну цегляну кладку та просторий внутрішній простір. Після Другої світової війни будівлю використовували не за призначенням, а частину конструкцій демонтували. Згодом дах зруйнувався повністю, і почалося промокання стін, що прискорило руйнацію.
Активісти кажуть, що стан костелу з 2020 року помітно погіршився: обвалилися великі фрагменти стін, а вітри та дощі дедалі сильніше впливають на фундамент.
Зазначимо, що офіційних проєктів реставрації або консервації поки немає. Храм не має статусу пам’ятки, яку охороняє держава.
