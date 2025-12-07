Разрушение немецкого костела в Одесской области: фоторепортаж

Костел в Одесской области. Фото: ОО "Украина Инкогнита"

В селе Каменка Одесской области стремительно приходит в упадок старинный костел, возведенный немецкими колонистами более 170 лет назад. Здание, которое уже было в критическом состоянии несколько лет назад, сейчас разрушается еще быстрее.

Фото сооружения обнародовала общественная организация "Украина Инкогнита".

Старинный костел в Каменце, который сейчас превращается в руины. Фото: ОО "Украина Инкогнита"

Фасад храма стремительно разрушается: трещины и обвалы появляются ежегодно. Фото: ОО "Украина Инкогнита"

Костел построили немецкие колонисты

По словам активистов, современная Каменка когда-то называлась Мангейм — село, основанное немецкими переселенцами, приехавшими осваивать земли Кучурганского округа. В 1850 году местная община возвела здесь католический костел. Это было важное событие для колонистов, ведь большинство из них исповедовало католицизм, несмотря на распространенный стереотип о "полностью протестантской" немецкой культуре.

Здание не консервируют много лет, поэтому непогода и ветер ускоряют разрушение. Фото: ОО "Украина Инкогнита"

В XIX веке, так же как и сегодня, количество католиков и протестантов в Германии было примерно одинаковым. Именно поэтому на Юге Украины появлялись не только лютеранские кирхи, но и костелы — символы духовной жизни немецких общин.

Как разрушался храм

ОО "Украина Инкогнита" опубликовала снимки, сделанные во время одной из экспедиций. На них видны масштабные повреждения: отсутствие крыши, трещины вдоль несущих стен, обвалившиеся участки кладки и осыпание декоративных элементов.

Внутренняя часть костела уже потеряла перекрытия и декоративные элементы. Фото: ОО "Украина Инкогнита"

Когда-то храм имел две башни, арочные окна, сложную кирпичную кладку и просторное внутреннее пространство. После Второй мировой войны здание использовали не по назначению, а часть конструкций демонтировали. Впоследствии крыша разрушилась полностью, и началось промокание стен, что ускорило разрушение.

Нынешнее состояние храма. Фото: ОО "Украина Инкогнита"

Активисты говорят, что состояние костела с 2020 года заметно ухудшилось: обвалились большие фрагменты стен, а ветры и дожди все сильнее влияют на фундамент.

Часть конструкций исчезла без следа. Фото: ОО "Украина Инкогнита"

Отметим, что официальных проектов реставрации или консервации пока нет. Храм не имеет статуса памятника, который охраняет государство.

Обрушения продолжаются. Фото: ОО "Украина Инкогнита"

Башня, которая разрушается. Фото: ОО "Украина Инкогнита"

Напомним, побережье Одесской области переживает новый этап разрушений, склоны обваливаются и уходят под воду. Также мы писали, что в Одессе возведут детский медцентр.