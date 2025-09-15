Видео
Фрукты не для всех — будет ли отечественная продукция этой зимой

Фрукты не для всех — будет ли отечественная продукция этой зимой

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 22:33
Почему в Одессе растут цены на фрукты осенью 2025 года
Ассортимент фруктов на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Весенние заморозки и летняя засуха сказались не только на урожае овощей, но и на плодоягодных культурах. Именно фрукты в этом году оказались особенно чувствительными к климатическим колебаниям. Снижение урожайности сразу почувствовал рынок: цены на яблоки пошли вверх, что вызвало недовольство среди потребителей. В то же время эксперты отмечают, что ситуация может стать стимулом для инвестиций в садоводство и внедрения современных технологий.

О состоянии фруктового рынка в Одесской области и перспективах развития отрасли журналисты Новини.LIVE поговорили с заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степаном Чернявским.

Урожай фруктов в Украине

Нынешняя весна с заморозками и длительная летняя жара не обошли и фруктовые сады. Яблоневые урожаи уменьшились, и это сразу сказалось на цене. Нынешний рост стоимости на фрукты является закономерным результатом погодных условий и рыночных механизмов. Однако это не только проблема для потребителей, но и шанс для развития отрасли. Ведь дефицитная ситуация может стать сигналом для инвесторов: вкладывать средства в собственные сады сегодня выгодно, потому что спрос на продукцию будет только расти.

"Погодные условия в этом году были сложными, засуха, прогрессирующая с каждым годом, и заморозки, которые были весной. Это все результат того, что стал меньше урожай и сразу рынок отреагировал  стала цена выше на яблоко. Здесь уже рыночные отношения. Люди жалуются, но я всем говорю: пожалуйста, инвестируйте в сады, заходите в сельское хозяйство, и будет цена еще ниже, если вы будете сами выращивать яблоки", — объясняет заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский о влиянии климата на урожай. Фото: Новини.LIVE

Рост цен на фрукты уже чувствуют потребители. В то же время садоводство в Одесской области становится привлекательным направлением для новых инвесторов. Правильный подход к организации садов — это не только стабильная прибыль, но и вклад в продовольственную безопасность региона. Именно поэтому все больше предпринимателей, которые ранее занимались другими видами бизнеса, переориентируются на выращивание фруктов. Это подтверждает и опыт тех, кто уже реализовал успешные проекты в этой сфере.

Сады в Одесской области

Садоводство постепенно превращается в одну из самых динамичных отраслей аграрного производства. Все больше предпринимателей понимают, что современные технологии позволяют уменьшить зависимость от климатических рисков. Речь идет не только о новых сортах, но и о системах орошения, специальных сетках, защитных конструкциях от града и солнца. Такие инновации повышают урожайность и качество продукции, что делает украинские фрукты конкурентными даже на европейском рынке.

"Сейчас выгодно вкладываться, и я знаю много бизнесменов, которые сегодня инвестировали именно в садоводство. Но они подошли очень правильно: сразу в современные технологии, взяли правильные сорта, сетку постелили, сделали все, как пишут в современной книжке. И урожай у них, скажем так, лучше, чем в Европе. Поэтому выгодно, но нужно подходить именно с научным и современным подходом", — подчеркивает эксперт.

заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.
Эксперт Степан Чернявский о садах в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Примеры таких хозяйств показывают, что Украина может претендовать на качественно новый уровень садоводства. Конечно, не все предприниматели готовы вкладывать значительные средства сразу, но тенденция к модернизации очевидна. Аграрии отмечают, что именно научный подход способен гарантировать стабильность в будущем. Это означает, что даже в условиях изменений климата страна сможет обеспечивать себя фруктами и выходить с продукцией на внешние рынки.

Новые сорта в Одесской области

Еще одной положительной тенденцией является появление новых сортов фруктов и ягод в Одесской области. Местные аграрии все чаще экспериментируют, внедряя современные методы питания и орошения. Это позволяет получать стабильные урожаи даже в засушливые годы. Садоводы отмечают, что инновационные подходы делают отрасль более прибыльной и привлекательной для новых поколений фермеров. Одесская область постепенно формирует собственную школу садоводства, которая может стать примером для других регионов Украины.

"Меня очень радует, что люди пробуют что-то новое. Они берут современные сорта, орошения, подкормки. Это нужно сегодня для сельского хозяйства, чтобы иметь нормальные урожаи, чтобы это было рентабельно, чтобы люди с удовольствием работали на земле", — заключает эксперт.

Інжирний персик на базарі
Инжирный персик на базаре. Фото: Новини.LIVE

Важным фактором остается поддержка инновационных подходов и готовность аграриев вкладывать в будущее. Одесские сады уже сейчас доказывают: даже во времена войны и климатических вызовов возможно не только сохранять производство, но и развивать его. Это дает надежду, что в ближайшие годы регион сможет закрепить свои позиции как центр фруктового производства Украины.

Херсонский бахче

Отдельного внимания заслуживает ситуация с бахчевыми культурами. После оккупации части Херсонщины многие фермеры были вынуждены искать новые земли для выращивания арбузов и дынь. Именно Одесская область стала тем регионом, который принял большинство переселенных предпринимателей. Измаильский и Болградский районы сегодня активно развивают это направление, компенсируя потери Херсонщины. Для региона это шанс не только заместить рынок, но и закрепить за собой репутацию нового центра бахчеводства.

"Самое главное, что наши бахчевые на вкус ничем не отличаются от херсонских. Я думаю, что Одесская область подхватила то знамя и овощеводства, и бахчеводства. Мы обязаны это сделать, потому что это продовольственная безопасность, это наши люди, которых нужно обеспечивать овощами, арбузами, дынями и плодовыми культурами", — отмечает заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

Кавун на прилавку базару
Арбуз на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Параллельно продолжают работать и те фермеры, которые остались на правобережной части Херсонской области. Для них условия значительно сложнее: обработка полей происходит под угрозой атак дронов и даже на заминированных территориях. Часть предпринимателей самостоятельно занимается разминированием, рискуя жизнью, чтобы не потерять урожай. Это пример настоящего героизма и преданности своему делу. Именно благодаря таким людям Украина и в дальнейшем удерживает баланс продовольственной безопасности даже в военное время.

Ранее мы писали о том, какие новые культуры набирают популярность в выращивании на юге. А также о том, будут ли украинцы этой зимой с отечественными овощами.

Одесса фрукты урожай Новости Одессы абрикос яблоки персики цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
