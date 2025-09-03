Які овочі й фрукти вирощують на півдні України — тренди сезону

Вирощений артишок на полі. Фото: Новини.LIVE / Вікторія Яслик

На Одещині, де традиційно вирощують виноград, яблука й зернові, з’явилася нова культура — артишок. Для українського ринку це ще екзотика, однак місцеве господарство вирішило ризикнути та випробувати можливості клімату. Як бізнес розвивається зараз, які особливості є у вирощенні артишоків та з якими труднощами довелось стикнутися?

Про все це журналісти Новини.LIVE поговорили з директоркою компанії Bonelet Аліною Сіденко.

Артишоки на Одещині

Перед виробниками постало завдання: знайти таку культуру, яка була б цікавою покупцеві, але водночас мала б потенціал для розвитку на українських землях. Артишок став певним експериментом і водночас викликом для фермерів.

"Ідея артишоків на Одещині виявилася вже такою варіацією з того, що робити. Вже після масштабного вторгнення, коли змінилися плани стосовно попередніх варіацій того, як буде розвиватися наш садок, ми почали шукати нові варіанти, шукати нові культури і диверсифікувати бізнес", — розповідає директорка компанії Аліна Сіденко.

Директорка компанії Аліна Сіденко про вирощення артишоків. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

На півдні України артишок поки що залишається рідкістю. Натомість у Вінницькій чи Хмельницькій областях уже є невеликі господарства, які експериментують із цією культурою. Але саме клімат Причорномор’я створює ідеальні умови для спроби масштабного вирощування, якщо вдасться розв’язати проблему з поливом.

Клімат і насіння

Кліматичні виклики стали першою перепоною для нової культури. Артишок потребує значної кількості вологи, а саме це є найбільш дефіцитним ресурсом на півдні. Виробники одразу зіткнулися з питанням: як зробити вирощування рентабельним і водночас подбати про збереження вологи? Це питання вдалося вирішити, викопавши на території господарства велику водойму, де зберігається понад 8 тисяч літрів води. Якщо з питанням зрошення вдалося викрутитися, то з насінням було складніше.

"Перший рік ми закупляли насіння в українських партнерів, а вже наступного — поїхали до Іспанії та привезли його звідти. Сьогодні площа займає близько 1 гектара — це приблизно 8 тисяч рослин", — зазначає експертка.

Дві голівки артишоків. Фото: Новини.LIVE / Вікторія Яслик

Зараз господарство лише набирається досвіду. Проте кожен сезон приносить нові виклики — спека, вітер, нестача дощів. Фермери вірять, що правильна технологія вирощування дозволить перетворити артишок з екзотики на звичний український продукт. Ще однією несподіванкою стали шкідники. Спершу фермерів переконували, що артишок — невибаглива культура, яку не вражають хвороби. Але на практиці виявилося, що рослини полюбляють ті самі комахи, які шкодять яблукам і грушам.

"Нам казали, що артишок не хворіє нічим. Але на практиці виявилося, що є тля, є трипс — і все, що є в регіоні, не обходить артишок. Вибір завжди стоїть: використовувати хімію чи органіку. Хочеться захистити врожай максимально, але органічні засоби не завжди спрацьовують", — каже директорка компанії Аліна Сіденко.

Директорка компанії Bonelet Аліна Сіденко про насіння артишоків. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Ситуація ускладнюється спекою, яка сприяє активному розмноженню комах. Якщо вчасно не врятувати рослину, її доводиться просто видаляти, щоб не поширювалася інфекція. Це означає втрату врожаю і додаткові витрати.

Реалізація і попит

Попри труднощі, господарство змогло налагодити збут. Сьогодні артишоки з Одещини постачають не лише на місцеві ринки, а й у великі міста України. Партії вже відправляли до Києва, Харкова, Дніпра та Львова.

"Ми відправляємо артишоки по всій Україні: продаємо на рітейл в Одеській області, постачаємо у великі міста. Це може бути рентабельним, якщо знайти оптимальну технологію посадки й догляду", — пояснює експертка.

Експертка Аліна Сіденко чистить артишок. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Проте основним завданням фермерів лишається популяризація продукту. Більшість українців куштували артишоки лише у консервованому вигляді, тоді як свіжі мають інший смак і корисні властивості. Саме це господарство й намагається донести до покупців.

Як готувати артишоки

Щоб зацікавити споживача, виробники діляться простими рецептами приготування артишоків. У господарстві переконані: головне — показати, що ця культура не лише корисна, а й зручна в побуті.

"Вранці я люблю швидкий рецепт: почистити артишок, обсмажити, додати трохи води — і через 5–7 хвилин страва готова. А ввечері можна просто кинути його в каструлю на 40 хвилин і займатися своїми справами — отримаєте цікаве доповнення до вечері", — зазначає Аліна Сіденко.

Директорка компанії Аліна Сіденко про те, як готувати артишоки. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Таким чином фермери намагаються сформувати нову гастрономічну культуру в Україні. Адже артишок — це не лише делікатес із середземноморських меню, а й продукт, який може стати частиною щоденного раціону українців.

Робітники та виклики

Окремою проблемою стало питання робочої сили. Фермери визнають: знайти працівників на сезонні роботи надзвичайно складно. Люди неохоче виходять у поле ані навесні, коли ще холодно, ані влітку, коли спека стає нестерпною.

"Влітку люди не хочуть працювати через спеку, тому весь час ми змушені пояснювати, домовлятися, переконувати. Це постійне питання", — визнає експертка.

Вирощені артишоки на Одещині. Фото: Новини.LIVE / Вікторія Яслик

Через це збір артишоків і догляд за полем часто затягуються, а господарство змушене витрачати більше ресурсів. Проблема з кадрами залишається однією з ключових для розвитку бізнесу. Але попри всі виклики, господарство дивиться вперед оптимістично. Уже зараз на полях закладені перші насадження інжиру, який може стати наступною цікавою культурою для України. Також планують запускати власну лінію консервації, щоб збільшити додану вартість продукції.

"Ми хочемо запустити консервацію артишоків і паралельно експериментуємо з інжиром. Уже посадили його цього року і будемо дивитися, як він переживе зиму. Це новий досвід, який може відкрити для нас ще одну нішу", — каже директорка компанії Bonelet Аліною Сіденко.

Директорка компанії Аліна Сіденко про дефіцит кадрів. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

У перспективі господарство розглядає навіть експорт. Влітку, коли в Іспанії артишок не вирощують, Україна могла б заповнити цю нішу. Таким чином місцевий експеримент має шанс перерости у масштабний бізнес, що поєднує інновації з традиційним сільським господарством.

