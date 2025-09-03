Какие овощи и фрукты выращивают на юге Украины - тренды сезона

Выращенный артишок на поле. Фото: Новини.LIVE / Виктория Яслик

В Одесской области, где традиционно выращивают виноград, яблоки и зерновые, появилась новая культура — артишок. Для украинского рынка это еще экзотика, однако местное хозяйство решило рискнуть и испытать возможности климата. Как бизнес развивается на данный момент, какие особенности в выращивании артишоков и с какими трудностями пришлось столкнуться?

Обо всем этом журналисты Новини.LIVE поговорили с директором компании Bonelet Алиной Сиденко.

Артишоки в Одесской области

Перед производителями встала задача: найти такую культуру, которая была бы интересной покупателю, но одновременно имела бы потенциал для развития на украинских землях. Артишок стал определенным экспериментом и одновременно вызовом для фермеров.

"Идея артишоков в Одесской области оказалась уже такой вариацией из того, что делать. Уже после масштабного вторжения, когда изменились планы относительно предыдущих вариаций того, как будет развиваться наш сад, мы начали искать новые варианты, искать новые культуры и диверсифицировать бизнес", — рассказывает директор компании Алина Сиденко.

Директор компании Алина Сиденко о выращивании артишоков. Фото: Новини.LIVE / Виктория Яслик

На юге Украины артишок пока остается редкостью. Зато в Винницкой или Хмельницкой областях уже есть небольшие хозяйства, которые экспериментируют с этой культурой. Но именно климат Причерноморья создает идеальные условия для попытки масштабного выращивания, если удастся решить проблему с поливом.

Климат и семена

Климатические вызовы стали первой преградой для новой культуры. Артишок требует значительного количества влаги, а именно это является наиболее дефицитным ресурсом на юге. Производители сразу столкнулись с вопросом: как сделать выращивание рентабельным и одновременно позаботиться о сохранении влаги? Этот вопрос удалось решить выкопав на территории хозяйства большой водоем, где хранится более 8 тысяч литров воды. И если с вопросом полива удалось выкрутиться, то с семенами было сложнее.

"Первый год мы закупали семена у украинских партнеров, а уже на следующий — поехали в Испанию и привезли их оттуда. Сегодня площадь занимает около 1 гектара — это примерно 8 тысяч растений", — отмечает эксперт.

Две головки артишоков. Фото: Новини.LIVE / Виктория Яслик

Сейчас хозяйство только набирается опыта. Однако каждый сезон приносит новые вызовы — жара, ветер, недостаток дождей. Фермеры верят, что правильная технология выращивания позволит превратить артишок из экзотики в привычный украинский продукт. Еще одной неожиданностью стали вредители. Сначала фермеров убеждали, что артишок — неприхотливая культура, которую не поражают болезни. Но на практике оказалось, что растения любят те же насекомые, которые вредят яблокам и грушам.

"Нам говорили, что артишок не болеет ничем. Но на практике оказалось, что есть тля, есть трипс — и все, что есть в регионе, не обходит артишок. Выбор всегда стоит: использовать химию или органику. Хочется защитить урожай максимально, но органические средства не всегда срабатывают", — говорит директор компании Алина Сиденко.

Директор компании Bonelet Алина Сиденко о семенах артишоков. Фото: Новини.LIVE / Виктория Яслик

Ситуация осложняется жарой, которая способствует активному размножению насекомых. Если вовремя не спасти растение, его приходится просто удалять, чтобы не распространялась инфекция. Это означает потерю урожая и дополнительные расходы.

Реализация и спрос

Несмотря на трудности, хозяйство смогло наладить сбыт. Сегодня артишоки из Одесской области поставляют не только на местные рынки, но и в крупные города Украины. Партии уже отправляли в Киев, Харьков, Днепр и Львов.

"Мы отправляем артишоки по всей Украине: продаем на ритейл в Одесской области, поставляем в крупные города. Это может быть рентабельным, если найти оптимальную технологию посадки и ухода", — объясняет эксперт.

Эксперт Алина Сиденко чистит артишок. Фото: Новини.LIVE / Виктория Яслик

Однако основной задачей фермеров остается популяризация продукта. Большинство украинцев пробовали артишоки только в консервированном виде, тогда как свежие имеют другой вкус и полезные свойства. Именно это хозяйство и пытается донести до покупателей.

Как готовить артишоки

Чтобы заинтересовать потребителя, производители делятся простыми рецептами приготовления артишоков. В хозяйстве убеждены: главное - показать, что эта культура не только полезна, но и удобна в быту.

"Утром я люблю быстрый рецепт: почистить артишок, обжарить, добавить немного воды - и через 5-7 минут блюдо готово. А вечером можно просто бросить его в кастрюлю на 40 минут и заниматься своими делами - получите интересное дополнение к ужину",- отмечает Алина Сиденко.

Директор компании Алина Сиденко о том, как готовить артишоки. Фото: Новини.LIVE / Виктория Яслик

Таким образом фермеры пытаются сформировать новую гастрономическую культуру в Украине. Ведь артишок - это не только деликатес из средиземноморских меню, но и продукт, который может стать частью ежедневного рациона украинцев.

Работники и вызовы

Отдельной проблемой стал вопрос рабочей силы. Фермеры признают: найти работников на сезонные работы чрезвычайно сложно. Люди неохотно выходят в поле и весной, когда еще холодно, и летом, когда жара становится невыносимой.

"Летом люди не хотят работать из-за жары, поэтому все время мы вынуждены объяснять, договариваться, убеждать. Это постоянный вопрос", — признает эксперт.

Выращенные артишоки в Одесской области. Фото: Новини.LIVE / Виктория Яслик

Из-за этого сбор артишоков и уход за полем часто затягиваются, а хозяйство вынуждено тратить больше ресурсов. Проблема с кадрами остается одной из ключевых для развития бизнеса. Несмотря на все вызовы, хозяйство смотрит вперед оптимистично. Уже сейчас на полях заложены первые насаждения инжира, который может стать следующей интересной культурой для Украины. Также планируют запускать собственную линию консервации, чтобы увеличить добавленную стоимость продукции.

"Мы хотим запустить консервацию артишоков и параллельно экспериментируем с инжиром. Уже посадили его в этом году и будем смотреть, как он переживет зиму. Это новый опыт, который может открыть для нас еще одну нишу", — говорит директор компании Bonelet Алиной Сиденко.

Директор компании Алина Сиденко о дефиците кадров. Фото: Новини.LIVE / Виктория Яслик

В перспективе хозяйство рассматривает даже экспорт. Летом, когда в Испании артишок не выращивают, Украина могла бы заполнить эту нишу. Таким образом местный эксперимент имеет шанс перерасти в масштабный бизнес, сочетающий инновации с традиционным сельским хозяйством.

Ранее мы писали придется ли Украине импортировать овощи из-за границы. А также о том, какими будут цены на продукты уже этой осенью.