Фрукты и овощи продолжают дорожать: актуальные цены на Одесском "Привозе"

Отправляясь за покупками, нужно запастись наличными

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

По данным главного управления статистики в Одесской области, больше всего за последние два месяца подорожали овощи — на 18%. Лидерами в росте стали морковь, лук и огурцы.

Журналисты Новини.LIVE отправились на самый знаменитый одесский рынок, чтобы сделать базар и узнать актуальные цены на продукты.

Цены в мясном корпусе

Начинаем делать покупки с мясного корпуса. Разнообразие здесь велико, цены тоже разные. Так, свежая мякоть говядины будет стоить 180 гривен за килограмм. Антрекот — от 150 грн. За свинину придется отдать 160 гривен, рульку — 80 за килограмм, язык свиной отдают за 90 гривен килограмм. Подешевело свежее сало — теперь за него просят от 80 до 140 гривен за килограмм.

Рыба не дешевеет

Если захотелось свежей рыбки, то на "Привозе" ее хоть отбавляй. Стоимость только не всем по карману. Так, за килограмм щуки придется отдать 150 гривен, столько же вам обойдется пеленгас. Толстолоб — 60 гривен кило, а карасики — от 70 гривен. На прилавках уже есть дунайка, стоимость украинской сельди — 200 гривен за килограмм.

Овощи и фрукты

У продавцов овощей уже можно купить молодую капусту, правда, стоит она от 75 гривен, а цветная обойдется в 135 гривен за килограмм. Редис 35 гривен за пучок и 90 за килограмм. Лидерами роста за последние два месяца стали огурцы: они, согласно статистике, подорожали на 31,6%, один килограмм продают сейчас по 70 гривен, если же выращены в Маяках, то 160 гривен за килограмм. Помидоры стали дороже на 27,2% — за килограмм придется отдать от 80 гривен, а если любите брать помидоры веткой, то такие будут стоить 120 гривен килограмм.

Кабачки и баклажаны — на 18% стали дороже. Так, за них придется отдать 100 гривен и 85 за килограмм соответственно. Морковь выросла на 17,6% и достигла стоимости 45 гривен за килограмм. Но больше всего подорожал лук — на 41%. На "Привозе" за килограмм просят от 55 гривен.

Свеклу продавцы отдают за 25 гривен, картофель — 15, сладкий перец — за 150 гривен килограмм.

Груша на "Привозе" — 90 гривен за килограмм, яблоки по 30. Мандарины — 35, апельсины — за 45, лимон отдают по 50 гривен за килограмм, гранат — 80 гривен, а киви — 70 за килограмм. Любителям авокадо придется отдать 20 гривен за штуку.

Крупы и масло

Стоимость круп практически не изменилась. Так, за килограмм риса просят 90 гривен, басмати — 100, гречку — 70. Чечевица будет стоить 90 гривен за килограмм, овсянка — 40, горох — 35 и кукурузные хлопья — 40 гривен за килограмм.

За домашнее растительное масло придется выложить 70 гривен. Если же предпочитаете заводское, то стоимость за 5 литров 300 гривен.

Ну и наконец, надо не забыть зелень, тем более уже появилась черемша. Она, впрочем, как петрушка, укроп и листья салата, обойдется в 25 гривен. Но можно найти и подешевле, если походить по рынку.