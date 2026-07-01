Гибель женщины на пляже в Одессе: возбуждены уголовные дела

Пляж в Одессе, где погибла 26-летняя женщина в результате попадания обломка российского дрона. Фото: Одесская областная прокуратура

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко заявила, что после гибели женщины на пляже в Одессе возбуждены уголовные дела. Кроме того, продолжаются проверки побережья.

Об этом Светлана Осауленко эксклюзивно сообщила в эфире День.LIVE.

Проверка пляжей в Одессе

"Произошла трагедия, после которой были возбуждены уголовные дела и ведется расследование, почему пляж работал. Это возмутило все общество", — отметила Осауленко.

По ее словам, было проведено большое количество проверок. Сейчас в Одессе полностью открыты 27 пляжей, еще восемь находятся на завершающем этапе проверки, а 15 арендованных участков — проходят необходимые процедуры.

"Поэтому я призываю людей обращать внимание, ведь проверка пляжа — это, во-первых, исследование дна пляжа, и вы должны заботиться о своей безопасности. Как я говорю, за руку каждого держать просто невозможно, действительно, сегодня в Одессе очень теплая погода, и все хотят присоединиться к пляжному сезону, побывать у моря, но все должны заботиться, во-первых, сами о своей безопасности, думать об этом", — отметила депутат.

Она сообщила, что вдоль побережья уже оборудовано около 19 укрытий, из них восемь — мобильного типа. Пять таких объектов установлены за счет городского бюджета, остальные размещены на территории отелей и заведений общественного питания, а вдоль береговой линии установлены соответствующие указатели.

"Мы понимаем, что в этой трагедии в первую очередь виновата страна-агрессор. Но мы также должны нести ответственность за свою жизнь и внимательно относиться к вопросам безопасности", — добавила Осауленко.

Как писали Новости.LIVE со ссылкой на Одесскую ОГА, 23 июня Россия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела погибла 26-летняя женщина, а 39-летний мужчина получил ранения.

Впоследствии в Одесской ОВА сообщили, что трагедия произошла во время воздушной тревоги, когда силы ПВО отражали очередной российский удар. На момент атаки пляжный участок не прошел проверку и не был официально открыт.