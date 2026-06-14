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Главная Одесса Годовщина удара по Одессе: бизнес-центр "Шевченковский" в руинах

Годовщина удара по Одессе: бизнес-центр "Шевченковский" в руинах

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 09:38
Годовщина удара по Одессе: бизнес-центр «Шевченковский» в руинах
Бизнес-центр «Шевченковский» в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня исполняется три года со дня одного из самых разрушительных ракетных ударов по Одессе. В ночь на 14 июня 2023 года российские войска атаковали город крылатыми ракетами, в результате чего серьезных повреждений получил бизнес-центр "Шевченковский" на одноименном проспекте. Здание до сих пор остается разрушенным и напоминает о последствиях того обстрела.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте удара и снял, как сейчас выглядит здание на проспекте Шевченко в Одессе.

Зруйновані верхні поверхи бізнес-центру «Шевченківський» в Одесі після ракетного удару РФ
Поврежденная торговая часть бизнес-центра «Шевченковский». Фото: Новини.LIVE
Пошкоджені приміщення торговельного центру «Шевченківський» в Одесі
Бизнес-центр «Шевченковский» в Одессе через три года после ракетного удара РФ. Фото: Новини.LIVE
Зруйновані торговельні приміщення бізнес-центру «Шевченківський» в Одесі після ракетного удару.
Общий вид бизнес-центра «Шевченковский» в Одессе в июне 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Как выглядит бизнес-центр "Шевченковский"

Сегодня "Шевченковский" остается одним из самых заметных поврежденных зданий Одессы. На фасадах до сих пор видны последствия взрыва: выбитые окна, разрушенные стены и оголенные бетонные конструкции.

Пошкоджені офісні приміщення бізнес-центру «Шевченківський» через три роки після обстрілу Одеси
Верхние этажи бизнес-центра подверглись прямым разрушениям во время ракетной атаки. Фото: Новости.LIVE
Пошкоджений бізнес-центр «Шевченківський» на проспекті Шевченка в Одесі
Наибольшие разрушения понесла высотная часть комплекса — на верхних этажах разрушены перекрытия и фасад. Фото: Новости.LIVE

Больше всего пострадала круглая высотная часть комплекса. На нескольких этажах полностью разрушены наружные стены, местами обрушились перекрытия. Из здания торчит арматура, а часть этажей фактически превратилась в открытый каркас.

Наслідки ракетного удару по бізнес-центру «Шевченківський» в Одесі
Выбитые окна и разрушенные потолки в помещениях комплекса. Фото: Новости.LIVE
Понівечені офісні та торговельні приміщення бізнес-центру в Одесі після обстрілу
Внутри здания до сих пор видны последствия взрыва и разрушения инженерных коммуникаций. Фото: Новини.LIVE
Руйнування фасаду та вітражного скління бізнес-центру «Шевченківський» в Одесі
Часть помещений комплекса остается непригодной для использования. Фото: Новини.LIVE

Торговая часть комплекса также остается непригодной для работы. Огромные панорамные окна выбиты, внутри видны искореженные подвесные потолки, вентиляционные системы и остатки инженерных коммуникаций. Часть входов закрыли плитами ОСБ, а на фасадах появились граффити и надписи.

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Пошкоджений вхід до бізнес-центру «Шевченківський» на проспекті Шевченка в Одесі
Часть входов в здание закрыли плитами ОСБ. Фото: Новини.LIVE

Даже вывеска "Шевченковский центр" на главном входе сохранилась лишь частично. Вокруг здания почти нет признаков активного восстановления, а значительная часть помещений продолжает стоять пустой.

Руйнування фасаду бізнес-центру в Одесі після російського ракетного удару
Поврежденные вывески и фасад торговых помещений комплекса. Фото: Новини.LIVE
Бізнес-центр «Шевченківський» в Одесі у червні 2026 року
На фасаде до сих пор видны повреждения от взрывной волны и обломков. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по Одессе 14 июня 2023 года

В ночь на 14 июня 2023 года российские войска выпустили по Одессе четыре крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря. Часть целей была сбита силами противовоздушной обороны, однако обломки и взрывная волна привели к масштабным разрушениям в городе.

Вид на пошкоджений бізнес-центр «Шевченківський» в Одесі через три роки після атаки російських ракет
Последствия ракетного удара на одном из корпусов бизнес-центра. Фото: Новини.LIVE

Одним из наиболее пострадавших объектов стал бизнес-центр "Шевченковский" на проспекте Шевченко. Ударная волна повредила фасады, офисные помещения и торговые площади комплекса.

Помимо бизнес-центра, повреждения получили десятки гражданских объектов. Ударной волной были выбиты окна в жилых домах вокруг проспекта Шевченко, пострадали корпуса Одесской политехники, Музей интересной науки, магазины, рестораны и десятки припаркованных автомобилей.

Погибшие и пострадавшие во время атаки

Наибольшие потери в тот день понес склад торговой сети "Таврия В". В результате попадания ракеты там вспыхнул масштабный пожар.

Во время ликвидации последствий обстрела спасатели обнаружили под завалами погибших работников склада. Всего в результате атаки погибли три человека, еще более десяти получили ранения различной степени тяжести. На месте несколько часов продолжались поисково-спасательные работы и разбор завалов.

Атака на Одессу

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью 10 июня россияне нанесли удар по Одессе. Дроны атаковали два многоэтажных дома. В одном из них полностью выгорела квартира на пятом этаже. Пожар потушили пожарные. Пострадала 47-летняя женщина. Ее госпитализировали. По другому адресу были повреждены фасад и остекление дома.

Позже Новини.LIVE писали, что в результате атаки пострадали женщина и двое детей. Осколки и разбитое стекло травмировали 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. В многоэтажках зафиксировали разрушения и пожары. В 18-этажном доме часть вражеского беспилотника упала на балкон квартиры на 11-м этаже.

Также журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и засняли последствия обстрела. На фото видно, что взрывы были такой силы, что бетонные конструкции балконов вырвало, окна разлетелись в щепки, а стены полностью почернели от копоти. Мощная волна задела даже двор.

Новости Одессы разрушения обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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