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Главная Одесса Годовщина удара по Одессе — разрушенный бизнес-центр и McDonald's

Годовщина удара по Одессе — разрушенный бизнес-центр и McDonald's

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Дата публикации 14 июня 2025 12:00
Годовщина ракетного удара по Одессе 14 июня 2023 года
Бизнес-центр "Шевченковский" в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Атака на Одессу

Ровно два года назад, Одесса пережила один из самых страшных обстрелов. Россияне выпустили по городу ракеты "Калибр", одна из которых попала в склад с детскими товарами, другие повредили университет, магазины, заведения питания и жилые дома. В результате атаки погибли люди, десятки получили ранения.

Новини.LIVE сегодня вспоминают события той страшной ночи.

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Атака на Одессу

14 июня 2023 года в 2 часа ночи в Одессе прогремели мощные взрывы. Россия выпустила по городу четыре высокоточные ракеты типа "Калибр" с корабля в Черном море. Одна из них попала в склад известной торговой сети "Таврия В" в Хаджибейском районе. Основной удар пришелся на отдел, где хранились подгузники, детское питание и средства гигиены. Люди, которые работали рядом, получили тяжелые ранения.

Річниця удару по Одесі — зруйнований бізнес-центр та університет - фото 1
Последствия попадания по бизнес-центру в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Річниця удару по Одесі — зруйнований бізнес-центр та університет - фото 2
Разрушенный бизнес-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Обломки другой ракеты попали в центр Одессы. Повреждены корпус Одесской политехники, ресторан McDonald's, Музей интересной науки, кафе и магазины в Приморском районе. Здание бизнес-центра "Шевченковский" также сильно пострадало. Удар пришелся на верхние этажи - разрушены перекрытия и стены. К счастью, в это время в помещении никого не было.

Річниця удару по Одесі — зруйнований бізнес-центр та університет - фото 3
Разрушенный ресторан McDonald's в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Річниця удару по Одесі — зруйнований бізнес-центр та університет - фото 4
Выбитое стекло в ресторане McDonald's. Фото: Новини.LIVE

В близлежащих жилых домах взрывной волной выбило окна, двери, сорвало мебель. Люди проснулись от грохота стекла и ударной волны. Всего в результате атаки тогда погибли три человека, еще 13 получили травмы. Поисково-спасательные работы продолжались до 9 утра.

Річниця удару по Одесі — зруйнований бізнес-центр та університет - фото 5
Одесский университет остался без окон после удара. Фото: Новини.LIVE

Позже, 21 июня, один из пострадавших — мужчина, который работал на складе — скончался в больнице. Еще двоих раненых с тяжелыми травмами отправили на лечение в Австрию. В память о жертвах 15 июня 2023 года в Одессе был объявлен день траура.

Напомним, этой ночью Запорожье атаковали 14 российских "шахедов", загорелось гуманитарное предприятие, повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта. Также мы писали, что Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских воинов, а также передал ордена членам семей Героев, которые получили это звание посмертно.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы війна ракетный удар
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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