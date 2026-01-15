Аварийные отключения света в Украине 16 января: что ожидать в Одесской области

Ситуация со светом в Одессе — какими будут графики завтра
В пятницу, 16 января, по всей Украине снова введут временные ограничения на потребление электроэнергии из-за ракетно-пушечных атак, чтобы стабилизировать энергосистему. В Одесской области из-за сложной ситуации с энергоснабжением продолжат аварийные отключения света, которые будут происходить без предварительного графика.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Из-за сложной ситуации в региональной энергетической системе введены аварийные отключения электроэнергии. В такие периоды стандартные графики отключений, размещенные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителей призывают экономно и сознательно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
