Аварійні відключення світла в Україні 16 січня: що очікувати в Одеській області

У п’ятницю, 16 січня, по всій Україні знову введуть тимчасові обмеження на споживання електроенергії через ракетно-дронові атаки, щоб стабілізувати енергосистему. В Одеській області через складну ситуацію з енергопостачанням продовжать аварійні відключення світла, які відбуватимуться без попереднього графіку.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в регіональній енергетичній системі запроваджено аварійні відключення електроенергії. У такі періоди стандартні графіки відключень, розміщені на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканців закликають економно та свідомо використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи планують одесити виїжджати з міста через блекаути. Також ми писали про те, що Зеленський провів нараду через складну ситуацію в енергетиці.