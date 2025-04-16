Задействуют ли завтра в Одессе графики отключений света

Вечерняя Одесса. Фото: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной. Однако завтра, 16 апреля, в областном центре вводить ограничения подачи света пока не планируют, но ситуация может меняться.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 16 апреля, оно было таким же, как и в предыдущий день — во вторник.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также о ремонте Одесской ТЭЦ.