В Одессе 20 октября не будут отключать свет

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После очередных российских атак специалисты восстанавливают энергообъекты, пострадавшие в результате обстрелов. Работы продолжаются круглосуточно, чтобы обеспечить стабильное питание в городе и регионе. Однако Одессе и области 20 октября не прогнозируют отключений света по графикам.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Экстренные отключения света в Одесской области

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, а о прекращении экстренных отключений будет сообщено немедленно. Для сравнения, стабилизационные отключения происходят по утвержденным графикам, которые доступны на официальном сайте и в чат-боте.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, что сотни одесситов остались без света. Также сообщали, когда появится вода в домах горожан..