Україна
В Одессе снова обесточивание — когда горожанам ждать свет

В Одессе снова обесточивание — когда горожанам ждать свет

Дата публикации 19 октября 2025 09:46
обновлено: 10:18
Отключение света в Одессе 19 октября - адреса работ
Энергетик ремонтирует сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В воскресенье, 19 октября, часть Одессы останется без электричества из-за плановых работ. Отключения света коснутся нескольких районов города, в частности центра и Пересыпи.

Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС
  • Мясоедовская, 13-26
  • Прохоровская, 8-37
  • Фесенко Ефима, 7
  • переулок Банный, 2
  • Работы до 19:00.
  • Северный РЭС
  • 1-я Пересыпская, 1

Работы до 18:00.

Северный РЭС
  • Авангардная, 1-31
  • Высокая, 1-20
  • Дорожная, 1-22
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А
  • Лиственная, 1-13
  • Летняя, 1-41
  • Металлистов, 1-15
  • Мирная, 1-29
  • Неждановой, 1-129
  • Озерная, 26-66
  • Павлодарского, 1-76
  • Светлая, 1-14
  • Хавкина, 2-74
  • Шполянская, 74-119
  • переулок 1-й Пересыпский, 1-19

Работы будут продолжаться до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за риска ограничения поставок газа Одесса увеличивает запасы дров для пунктов несокрушимости. Также мы писали, сколько будет стоить газ в Одессе с ноября.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
