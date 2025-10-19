Отключение света в Одессе 19 октября - адреса работ

Энергетик ремонтирует сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В воскресенье, 19 октября, часть Одессы останется без электричества из-за плановых работ. Отключения света коснутся нескольких районов города, в частности центра и Пересыпи.

Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

Мясоедовская, 13-26

Прохоровская, 8-37

Фесенко Ефима, 7

переулок Банный, 2

Работы до 19:00.

Северный РЭС

1-я Пересыпская, 1

Работы до 18:00.

Северный РЭС

Авангардная, 1-31

Высокая, 1-20

Дорожная, 1-22

Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А

Лиственная, 1-13

Летняя, 1-41

Металлистов, 1-15

Мирная, 1-29

Неждановой, 1-129

Озерная, 26-66

Павлодарского, 1-76

Светлая, 1-14

Хавкина, 2-74

Шполянская, 74-119

переулок 1-й Пересыпский, 1-19

Работы будут продолжаться до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за риска ограничения поставок газа Одесса увеличивает запасы дров для пунктов несокрушимости. Также мы писали, сколько будет стоить газ в Одессе с ноября.