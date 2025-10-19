Отключение света в Одессе 19 октября - адреса работ

В Одессе снова обесточивание — когда горожанам ждать свет
В воскресенье, 19 октября, часть Одессы останется без электричества из-за плановых работ. Отключения света коснутся нескольких районов города, в частности центра и Пересыпи.
Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Центральный РЭС
- Мясоедовская, 13-26
- Прохоровская, 8-37
- Фесенко Ефима, 7
- переулок Банный, 2
- Работы до 19:00.
- Северный РЭС
- 1-я Пересыпская, 1
Работы до 18:00.
Северный РЭС
- Авангардная, 1-31
- Высокая, 1-20
- Дорожная, 1-22
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А
- Лиственная, 1-13
- Летняя, 1-41
- Металлистов, 1-15
- Мирная, 1-29
- Неждановой, 1-129
- Озерная, 26-66
- Павлодарского, 1-76
- Светлая, 1-14
- Хавкина, 2-74
- Шполянская, 74-119
- переулок 1-й Пересыпский, 1-19
Работы будут продолжаться до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, из-за риска ограничения поставок газа Одесса увеличивает запасы дров для пунктов несокрушимости. Также мы писали, сколько будет стоить газ в Одессе с ноября.
Читайте Новини.LIVE!