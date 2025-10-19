Відключення світла в Одесі 19 жовтня — адреси робіт

Енергетик ремонтує мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У неділю, 19 жовтня, частина Одеси залишиться без електрики через планові роботи. Відключення світла торкнуться кількох районів міста, зокрема центру та Пересипу.

Про це у неділю, 19 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

М’ясоїдівська, 13-26

Прохоровська, 8-37

Фесенка Юхима, 7

пров. Банний, 2

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ

1-а Пересипська, 1

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ

Авангардна, 1-31

Висока, 1-20

Дорожня, 1-22

Івахненка Петра, 9, 63, 71-90А

Листяна, 1-13

Літня, 1-41

Металістів, 1-15

Мирна, 1-29

Нежданової, 1-129

Озерна, 26-66

Павлодарського, 1-76

Світла, 1-14

Хавкіна, 2-74

Шполянська, 74-119

пров. 1-й Пересипський, 1-19

Роботи триватимуть до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, через ризик обмеження постачання газу Одеса збільшує запаси дров для пунктів незламності. Також ми писали, скільки коштуватиме газ в Одесі з листопада.