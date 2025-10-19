Відео
В Одесі знову знеструмлення — коли містянам чекати світло

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 09:46
Оновлено: 09:37
Відключення світла в Одесі 19 жовтня — адреси робіт
Енергетик ремонтує мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У неділю, 19 жовтня, частина Одеси залишиться без електрики через планові роботи. Відключення світла торкнуться кількох районів міста, зокрема центру та Пересипу.

Про це у неділю, 19 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ
  • М’ясоїдівська, 13-26
  • Прохоровська, 8-37
  • Фесенка Юхима, 7
  • пров. Банний, 2
  • Роботи до 19:00.
  Північний РЕМ
  • 1-а Пересипська, 1

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ
  • Авангардна, 1-31
  • Висока, 1-20
  • Дорожня, 1-22
  • Івахненка Петра, 9, 63, 71-90А
  • Листяна, 1-13
  • Літня, 1-41
  • Металістів, 1-15
  • Мирна, 1-29
  • Нежданової, 1-129
  • Озерна, 26-66
  • Павлодарського, 1-76
  • Світла, 1-14
  • Хавкіна, 2-74
  • Шполянська, 74-119
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19

Роботи триватимуть до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, через ризик обмеження постачання газу Одеса збільшує запаси дров для пунктів незламності. Також ми писали, скільки коштуватиме газ в Одесі з листопада.

Одеса електроенергія Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
