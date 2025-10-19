Відключення світла в Одесі 19 жовтня — адреси робіт

В Одесі знову знеструмлення — коли містянам чекати світло
У неділю, 19 жовтня, частина Одеси залишиться без електрики через планові роботи. Відключення світла торкнуться кількох районів міста, зокрема центру та Пересипу.
Про це у неділю, 19 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
- М’ясоїдівська, 13-26
- Прохоровська, 8-37
- Фесенка Юхима, 7
- пров. Банний, 2
- Роботи до 19:00.
- Північний РЕМ
- 1-а Пересипська, 1
Роботи до 18:00.
Північний РЕМ
- Авангардна, 1-31
- Висока, 1-20
- Дорожня, 1-22
- Івахненка Петра, 9, 63, 71-90А
- Листяна, 1-13
- Літня, 1-41
- Металістів, 1-15
- Мирна, 1-29
- Нежданової, 1-129
- Озерна, 26-66
- Павлодарського, 1-76
- Світла, 1-14
- Хавкіна, 2-74
- Шполянська, 74-119
- пров. 1-й Пересипський, 1-19
Роботи триватимуть до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, через ризик обмеження постачання газу Одеса збільшує запаси дров для пунктів незламності. Також ми писали, скільки коштуватиме газ в Одесі з листопада.
Читайте Новини.LIVE!