Україна
Графіки світла в Одесі на завтра — як перевірити адресу

Графіки світла в Одесі на завтра — як перевірити адресу

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 20:37
Оновлено: 19:56
В Одесі 20 жовтня не відключатимуть світло
Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після чергових російських атак фахівці відновлюють енергооб’єкти, що постраждали внаслідок обстрілів. Роботи тривають цілодобово, аби забезпечити стабільне живлення у місті та регіоні. Проте Одесі та області 20 жовтня не прогнозують відключень світла за графіками.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Екстрені відключення світла в Одеській області

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла.  Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, а про припинення екстрених відключень буде повідомлено негайно. Для порівняння, стабілізаційні відключення відбуваються за затвердженими графіками, які доступні на офіційному сайті та у чат-боті.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, що сотні одеситів залишилися без світла. Також повідомляли, коли з'явиться вода в домівках містян.  

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
