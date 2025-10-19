В Одесі та передмісті відключили воду — адреси 19 жовтня

Неділя без води — чому в Одесі відключили водопостачання
В Одесі та передмісті сьогодні, 19 жовтня, тимчасово обмежать водопостачання. Комунальники проводять планові та аварійні ремонти одразу в кількох районах міста. У деяких будинках воду повернуть лише ближче до вечора, тож мешканцям радять зробити запаси.
Про це у неділю, 19 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- с. Олександрівка, промвузол
- вул. 21-й км Старокиївського шосе (район "Епіцентру")
- вул. Сім’ї Глєдан, 21-63/3
- вул. Євгена Чикаленка, 44-87
- вул. Архітекторська, 12-24
- вул. Академіка Корольова, 41-122
- вул. Князя Ярослава Мудрого, 1-11/4
- Люстдорфська дорога, 166/1-178/1
- вул. Бреуса, 61/4/3, 5, 8
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
