В Одесі та передмісті відключили воду — адреси 19 жовтня

В Одесі масштабні відключення води. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та передмісті сьогодні, 19 жовтня, тимчасово обмежать водопостачання. Комунальники проводять планові та аварійні ремонти одразу в кількох районах міста. У деяких будинках воду повернуть лише ближче до вечора, тож мешканцям радять зробити запаси.

Про це у неділю, 19 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

с. Олександрівка, промвузол

вул. 21-й км Старокиївського шосе (район "Епіцентру")

вул. Сім’ї Глєдан, 21-63/3

вул. Євгена Чикаленка, 44-87

вул. Архітекторська, 12-24

вул. Академіка Корольова, 41-122

вул. Князя Ярослава Мудрого, 1-11/4

Люстдорфська дорога, 166/1-178/1

вул. Бреуса, 61/4/3, 5, 8

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на одеських ринках суттєво зросли ціни на овочі. Також ми писали, скільки коштуватиме газ в Одесі у листопаді.