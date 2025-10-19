Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Воскресенье без воды — почему в Одессе отключили водоснабжение

Воскресенье без воды — почему в Одессе отключили водоснабжение

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 12:57
обновлено: 12:39
В Одессе и пригороде отключили воду - адреса 19 октября
В Одессе масштабные отключения воды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и пригороде сегодня, 19 октября, временно ограничат водоснабжение. Коммунальщики проводят плановые и аварийные ремонты сразу в нескольких районах города. В некоторых домах воду вернут только ближе к вечеру, поэтому жителям советуют сделать запасы.

Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама
Читайте также:
Неділя без води — чому в Одесі відключили водопостачання - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • с. Александровка, промузел
  • ул. 21-й км Старокиевского шоссе (район "Эпицентра")
  • ул. Семьи Гледан, 21-63/3
  • ул. Евгения Чикаленко, 44-87
  • ул. Архитекторская, 12-24
  • ул. Академика Королева, 41-122
  • ул. Князя Ярослава Мудрого, 1-11/4
  • Люстдорфская дорога, 166/1-178/1
  • ул. Бреуса, 61/4/3, 5, 8

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, на одесских рынках существенно выросли цены на овощи. Также мы писали, сколько будет стоить газ в Одессе в ноябре.

Одесса ремонт Одесская область водоснабжение Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации