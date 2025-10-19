В Одессе и пригороде отключили воду - адреса 19 октября

В Одессе масштабные отключения воды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и пригороде сегодня, 19 октября, временно ограничат водоснабжение. Коммунальщики проводят плановые и аварийные ремонты сразу в нескольких районах города. В некоторых домах воду вернут только ближе к вечеру, поэтому жителям советуют сделать запасы.

Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

с. Александровка, промузел

ул. 21-й км Старокиевского шоссе (район "Эпицентра")

ул. Семьи Гледан, 21-63/3

ул. Евгения Чикаленко, 44-87

ул. Архитекторская, 12-24

ул. Академика Королева, 41-122

ул. Князя Ярослава Мудрого, 1-11/4

Люстдорфская дорога, 166/1-178/1

ул. Бреуса, 61/4/3, 5, 8

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

