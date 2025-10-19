В Одессе и пригороде отключили воду - адреса 19 октября

Воскресенье без воды — почему в Одессе отключили водоснабжение
В Одессе и пригороде сегодня, 19 октября, временно ограничат водоснабжение. Коммунальщики проводят плановые и аварийные ремонты сразу в нескольких районах города. В некоторых домах воду вернут только ближе к вечеру, поэтому жителям советуют сделать запасы.
Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- с. Александровка, промузел
- ул. 21-й км Старокиевского шоссе (район "Эпицентра")
- ул. Семьи Гледан, 21-63/3
- ул. Евгения Чикаленко, 44-87
- ул. Архитекторская, 12-24
- ул. Академика Королева, 41-122
- ул. Князя Ярослава Мудрого, 1-11/4
- Люстдорфская дорога, 166/1-178/1
- ул. Бреуса, 61/4/3, 5, 8
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
