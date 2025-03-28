Графики отключений в Одессе на завтра

Графики отключений — чего ожидать одесситам завтра
В регионе еще продолжают устранять последствия атак РФ на энергосистему. Но в Одессе завтра, 28 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление электроэнергии снизилось
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 28 марта, его уровень был на 3,2% меньше, чем в это время предыдущего дня — в четверг. Причина изменений — ясная погода в большинстве регионов Украины, что обуславливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости света в апреле, а также о тарифе на воду.
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