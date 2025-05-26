Графики отключений света в Одессе на завтра - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений на завтра — будет ли свет у одесситов
Сегодня многим горожанам отключали электроэнергию из-за проведения ремонтных работ. Однако завтра, 27 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют, хотя ситуация может и меняться.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление электроэнергии выросло
Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 26 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина — облачная погода с дождем в большинстве регионов Украины. Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о том, что Одесскую область завтра накроют дожди.
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