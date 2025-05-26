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Графики отключений на завтра — будет ли свет у одесситов

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Дата публикации 26 мая 2025 20:51
Графики отключений света в Одессе на завтра - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня многим горожанам отключали электроэнергию из-за проведения ремонтных работ. Однако завтра, 27 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют, хотя ситуация может и меняться.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление электроэнергии выросло

Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 26 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина — облачная погода с дождем в большинстве регионов Украины. Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о том, что Одесскую область завтра накроют дожди.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК графики отключений света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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