Графики отключений света на завтра в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений на завтра — будет ли у одесситов свет
Сегодня коммунальщики проводили плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи горожан остались без электричества до вечера. Однако завтра, 7 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление без изменений
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 6 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий день — в четверг.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!