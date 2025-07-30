Графики отключений света на завтра, 31 июля, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений света — будет ли электричество у одесситов
Энергосистема страны еще нестабильна, поскольку многие объекты были повреждены ракетно-дронными обстрелами. Однако завтра, в четверг, 31 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии не изменилось
Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 30 июля, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня — во вторник.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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