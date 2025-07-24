Графики отключений света на завтра, 25 июля, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений света — какие прогнозы на завтра
Ситуация в энергосистеме страны еще остается нестабильной, поскольку она еще восстанавливается после атак РФ. Однако завтра, в пятницу, 25 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии возросло
Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 24 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 2,1% выше, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — жаркая погода на всей территории Украины.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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