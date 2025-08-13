Графики отключений света на завтра, 14 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений света в Одессе — какова ситуация будет завтра
Ситуация в энергосистеме страны еще остается нестабильной после атак со стороны РФ по критической инфраструктуре. Но завтра, в четверг, 14 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии не изменилось
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 13 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 1,3% выше, чем в это же время предыдущего дня — во вторник.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
