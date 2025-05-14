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Графики отключений в Одессе — будут ли перебои со светом завтра

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Дата публикации 14 мая 2025 20:51
Графики отключений света на завтра в Одессе - от ДТЭК и Укрэнерго
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме еще может меняться, поскольку восстановление сетей после атак — процесс сложный и длительный. Однако в Одессе завтра, 15 мая, вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление снижается

Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 14 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2% меньше, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Это объясняется установлением безоблачной погоды в большинстве регионов Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, что завтра одесситы останутся без газа.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света графики отключений света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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