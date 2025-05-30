Графики отключений света на завтра, 31 мая в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений в Одессе — будут ли их применять завтра
Ситуация в энергосистеме еще остается нестабильной, поэтому потребителей еще призывают экономить электроэнергию. Однако завтра, 31 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление снижается
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 30 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,8% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. Это объясняется безоблачной погодой в большинстве регионов, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости воды для одесситов.
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