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Главная Одесса Графики отключений в Одессе — когда будет свет завтра

Графики отключений в Одессе — когда будет свет завтра

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Дата публикации 9 июня 2025 20:09
Графики отключений света в Одессе на завтра - задействуют ли их 10 июня, прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня коммунальщики проводили плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи горожан остались без электричества до вечера. Однако завтра, 10 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии возросло

Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 9 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причина — традиционный рост энергопотребления в начале недели, а также облачная погода в нескольких регионах, что приводит к более низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций.

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Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

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  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света графики отключений света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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