Графики отключений света в Одессе на завтра - задействуют ли их 10 июня, прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня коммунальщики проводили плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи горожан остались без электричества до вечера. Однако завтра, 10 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Реклама

Читайте также:

Потребление электроэнергии возросло

Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 9 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причина — традиционный рост энергопотребления в начале недели, а также облачная погода в нескольких регионах, что приводит к более низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций.

Реклама

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

Реклама

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.